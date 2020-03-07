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Порошенко не стоит бояться начала посадок - их не будет

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

7 марта 2020, 08:31

Сезон посадок снова откладывается - после реформы прокуратуры Рябошапки генпрокуратура практически развалена.

Рябошапка
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка / Фото пресс-службы президента

Рябошапку сняли с должности потому, что он, наряду с Гончаруком, стал проблемой для Зеленского - они тянули на дно его рейтинг. Кроме того, Зеленскому не нравилось, что Рябошапка через его голову общается с западными посольствами. 

За то короткое время, которое Рябошапка был на своей должности, он успел побить горшки не только с олигархическим кооперативом, но и дискредитировать в глазах избирателей самого Зеленского.

Последней каплей стал саботаж дел по Порошенко, и, собственно, о том, что над Рябошапкой сгущаются тучи, говорили последние три месяца. Во многом это предопределила и достаточно неэффективная реформа прокуратуры, которую он затеял, и которая по сути была направлена на институциональное уничтожение генпрокуратуры как правоохранительного института.

Читайте такжеСлуги народа пишут в чате о "коте в мешке" вместо РябошапкиЗначительную роль в свержении Рябошапки сыграл Портнов и его команда, но, как мне кажется, последней каплей стала его встреча с послами G7, после которой Зеленский решил показать, кто главный на корабле. 

Будут ли посадки? Сейчас, как мне кажется, акцент сместится не на них, а на восстановление трудоспособного состояния генпрокуратуры. Потому что в том состоянии, в котором после реформы Рябошапки она находится, даже если на его место придет компетентный, профессиональный человек он немного сможет сделать. Потому сезон посадок снова откладывается до разгребания руин после Рябошапки. 

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Руслан Рябошапка Андрей Золотарев Владимир Зеленский Зеленский новости
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