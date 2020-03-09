Зеленский не вышел из роли Голобородько, даже став настоящим президентом

Зеленский украсил обложку журнала The Guardian / theguardian.com

А он все играет....

Статья в The Guardian, посвященная Зеленскому, начинается с вопроса к нему:

"В чем разница между тем чтобы играть президента на экране и быть реальным президентом?"

Зеленский: "Очень небольшая"

Как всякий лицедей Зеленский редко бывает откровенным, но здесь он ответил честно, хотя, конечно, и глупо.

Реально обязанности Президента сейчас исполняет Ермак, причем исполняет скверно, а ранее также скверно исполнял Богдан, - а Зеленский, действительно, продолжает лишь играть роль президента. При этом, как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше? сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. То в Санжары повезут президента, то на Rрюковский вагоностроительный завод, то Рябошапку снимут, то Шмыгаля назначат, то он угрожает выйти из переговоров с Путиным, то заверяет что Путин хочет мира, то хвалит Макрона, то ругает его и т.п.

Читайте такжеПочему Зеленский так отчаянно цепляется за рейтингЭто все бессмысленная и бесцельная онлайн-политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену. Разница между кино и реальной жизнью заключается только в том, что в последнем случае дубли невозможны. Если, что называется, "облажался", то значит так и будет. Дальнейший сценарий тебе напишут с учетом того что ты перед этим здорово облажался, как например, с Юзиком.

Интересно, сколько еще времени продлится 4 сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?

Год? Полтора?

Ответ зависит от того, как долго мы сможем продержаться без помощи МВФ.