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Зеленский не вышел из роли Голобородько, даже став настоящим президентом

Андрей Головачев

политический эксперт

9 марта 2020, 08:13

Проблема в том, что в реальной жизни дубли невозможны.

Зеленский украсил обложку журнала
Зеленский украсил обложку журнала The Guardian / theguardian.com

А он все играет....

Статья в The Guardian, посвященная Зеленскому, начинается с вопроса к нему:

"В чем разница между тем чтобы играть президента на экране и быть реальным президентом?"

Зеленский: "Очень небольшая"

Как всякий лицедей Зеленский редко бывает откровенным, но здесь он ответил честно, хотя, конечно, и глупо.

Реально обязанности Президента сейчас исполняет Ермак, причем исполняет скверно, а ранее также скверно исполнял Богдан, - а Зеленский, действительно, продолжает лишь играть роль президента. При этом, как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше? сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. То в Санжары повезут президента, то на Rрюковский вагоностроительный завод, то Рябошапку снимут, то Шмыгаля назначат, то он угрожает выйти из переговоров с Путиным, то заверяет что Путин хочет мира, то хвалит Макрона, то ругает его и т.п.

Читайте такжеПочему Зеленский так отчаянно цепляется за рейтингЭто все бессмысленная и бесцельная онлайн-политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену. Разница между кино и реальной жизнью заключается только в том, что в последнем случае дубли невозможны. Если, что называется, "облажался", то значит так и будет. Дальнейший сценарий тебе напишут с учетом того что ты перед этим здорово облажался, как например, с Юзиком.

Интересно, сколько еще времени продлится 4 сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?

Год? Полтора?

Ответ зависит от того, как долго мы сможем продержаться без помощи МВФ.

Андрей Головачев Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Богдан МВФ новости Украины
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