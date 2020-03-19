Почему никакой карантин Украину уже не спасет

Власть зря поддалась панике из-за коронавируса/ УНИАН

Когда я критикую власть за те или иные действия, обязательно находится кто-то, кто требует не критиковать, а предлагать. Очевидно, что предлагать должна власть, которой мы за это платим деньги, а не Фейсбук-"аналитеги". Но раз уж так сильно от меня хотят конструктива, напишу пару слов по поводу того, как нам нужно реагировать на эпидемию.

Собственно, одно слово – НИКАК. Остановить эпидемию можно только усилиями, сравнимыми с китайскими. Это нереально в Украине.

Притормозить эпидемию можно усилиями, сравнимыми с европейскими. Это, если сильно напрячься, можно сделать в Украине. Но… не имеет смысла.

Задача карантина – распределить нагрузку на систему здравоохранения. В каждой стране есть определенное количество больничных коек. В идеале оно должно быть постоянно больше, чем число пациентов. Именно этого и позволяет добиться тотальный карантин – он "выпрямляет" кривую заболеваемости, не дает ей образовать пик.

Читайте такжеКарантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронамиВ Украине количество коек, оборудованных необходимой аппаратурой, столь мизерно, что у нас не имеет значения, с какой скоростью будут поступать больные. Т.е. карантин не имеет большого смысла. Увы и ах – но об этом нужно было думать раньше, уже поздно.

С другой стороны, тотальный карантин - это очень дорогая штука. Вводя его, нужно сразу понимать, что понадобятся многомиллиардные (в долларах) программы поддержки экономики. Европа их может обеспечить (например, поляки выделяют $52 млрд). Украина – нет. Мы, если будем слепо их копировать без копейки денег, то к эпидемии добавим экономический коллапс и социальный кризис, ничего больше.

Т.е. власть должна была делать то, что она может делать: не паниковать. Пересчитать бюджет, направив дополнительное финансирование в больницы, массово закупив оборудование, лекарства, маски и антисептики. Для этого хотя бы отменить финансирование дебильных расходов вроде "поддержки Пласта", "телеканала для Донбасса" и "мовных инспекторов".Что-то решить с выплатами в этом году внешнего долга – мы их не потянем в сложившихся условиях. МВФ и "наши партнеры" должны понять, что между социальным коллапсом внутри страны и недовольными инвесторами Украина выберет недовольных инвесторов. С этой позиции нужно уже сейчас начинать вести переговоры.

Читайте такжеФейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопаркеПопросить, если нужно то и униженно, гуманитарную помощь у Китая и всех стран, которые могут ее предоставить.

Обеспечить (не только на словах) карантин там, где он сильно не затронет экономику – отмена массовых мероприятий, перевод людей на удаленную работу, и т.д.

Обеспечить безопасную среду в городах – маски, увеличение(!) количества городского транспорта и уменьшение интервалов движения, антисептическая обработка.

Еще раз не паниковать. Молиться. Каяться за то, что мы за 30 лет развалили государство, и что из-за этого сейчас будут умирать наши старики. Думать, как себя вести, чтобы это не повторилось в будущем.Все.