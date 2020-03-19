УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему никакой карантин Украину уже не спасет

Вячеслав Чечило

Журналист

19 марта 2020, 08:37

В ситуации с коронавирусом власть должна была сделать только одно - не паниковать.

коронавирус,транспорт
Власть зря поддалась панике из-за коронавируса/ УНИАН

Когда я критикую власть за те или иные действия, обязательно находится кто-то, кто требует не критиковать, а предлагать. Очевидно, что предлагать должна власть, которой мы за это платим деньги, а не Фейсбук-"аналитеги". Но раз уж так сильно от меня хотят конструктива, напишу пару слов по поводу того, как нам нужно реагировать на эпидемию.

Собственно, одно слово – НИКАК. Остановить эпидемию можно только усилиями, сравнимыми с китайскими. Это нереально в Украине.

Притормозить эпидемию можно усилиями, сравнимыми с европейскими. Это, если сильно напрячься, можно сделать в Украине. Но… не имеет смысла.

Задача карантина – распределить нагрузку на систему здравоохранения. В каждой стране есть определенное количество больничных коек. В идеале оно должно быть постоянно больше, чем число пациентов. Именно этого и позволяет добиться тотальный карантин – он "выпрямляет" кривую заболеваемости, не дает ей образовать пик.

Читайте такжеКарантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронамиВ Украине количество коек, оборудованных необходимой аппаратурой, столь мизерно, что у нас не имеет значения, с какой скоростью будут поступать больные. Т.е. карантин не имеет большого смысла. Увы и ах – но об этом нужно было думать раньше, уже поздно.

С другой стороны, тотальный карантин - это очень дорогая штука. Вводя его, нужно сразу понимать, что понадобятся многомиллиардные (в долларах) программы поддержки экономики. Европа их может обеспечить (например, поляки выделяют $52 млрд). Украина – нет. Мы, если будем слепо их копировать без копейки денег, то к эпидемии добавим экономический коллапс и социальный кризис, ничего больше.

Т.е. власть должна была делать то, что она может делать: не паниковать. Пересчитать бюджет, направив дополнительное финансирование в больницы, массово закупив оборудование, лекарства, маски и антисептики. Для этого хотя бы отменить финансирование дебильных расходов вроде "поддержки Пласта", "телеканала для Донбасса" и "мовных инспекторов".Что-то решить с выплатами в этом году внешнего долга – мы их не потянем в сложившихся условиях. МВФ и "наши партнеры" должны понять, что между социальным коллапсом внутри страны и недовольными инвесторами Украина выберет недовольных инвесторов. С этой позиции нужно уже сейчас начинать вести переговоры.

Читайте такжеФейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопаркеПопросить, если нужно то и униженно, гуманитарную помощь у Китая и всех стран, которые могут ее предоставить.

Обеспечить (не только на словах) карантин там, где он сильно не затронет экономику – отмена массовых мероприятий, перевод людей на удаленную работу, и т.д.

Обеспечить безопасную среду в городах – маски, увеличение(!) количества городского транспорта и уменьшение интервалов движения, антисептическая обработка.

Еще раз не паниковать. Молиться. Каяться за то, что мы за 30 лет развалили государство, и что из-за этого сейчас будут умирать наши старики. Думать, как себя вести, чтобы это не повторилось в будущем.Все.

Вячеслав Чечило карантин коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:41
Сколько времени живет коронавирус вне человека: свежее исследование
08:37
Почему никакой карантин Украину уже не спасет мнение
08:24
В Киеве организуют развозку к местам работы: кому "повезет" Видео
08:03
Коронавирус пробрался в Капитолий: COVID-19 заразились уже два конгрессмена
07:35
Ученые выяснили, откуда взялся коронавирус
06:59
Из Австрии эвакуировали 33 украинца - фото
06:52
Похороны экономики: сколько лет Украина будет восстанавливаться после карантина мнение
06:32
"Обещала вагину, жажда шлепать по жопе": Maruv завела интимным фото
06:06
День ангела Елены – как поздравить на словах и оригинальные открытки
05:41
Прощай, молодость: женские стрижки 2020, которые сильно старят - фото Фото
05:08
З Днем щастя – картинки, прикольні вітання та 5 рецептів щастя Видео
04:28
Названы судьбоносные даты марта 2020: что нужно делать
03:50
Коронавирус спровоцирует всплеск разводов: в чем причина
03:03
Ласкать друг друга мы не бросим: эксперты рассказали, как заниматься сексом в позе "68"
02:15
Эксперт назвал пять этапов развала Украины "чекистом" Путиным
01:47
Из Польши в Украину запустят специальные поезда: как добраться Видео
01:36
Карантин в Украине: чем обязательно кормить детей Видео
01:13
Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов ответил на обвинение Зеленского Видео
00:57
"Кого тянет налево": эксперты рассказали, как вычислить склонного к изменам мужчину
00:24
В Украине подскочили цены на "противовирусные" овощи Видео
00:19
19 марта – какой сегодня праздник: День клиента и с Днем ангела Елены Видео
18 марта, среда
23:59
Грозит наказание: под Житомиром блогеры притворились больными коронавирусом Видео
23:31
Коронавирус в Мариуполе: заболел 52-летний турист из Египта Видео
23:31
Мода 2020 – в моде губные помады цвета апельсинов, персиков и фуксии: фото Фото
23:29
"Хайповая тема": эпидемиолог шокировал заявлением о коронавирусе в Украине
23:16
В Украине подтверждено уже 16 случаев коронавируса Видео
23:15
Жуткий коронавирус: Комаровский назвал условия прогулок с детьми
22:51
Заденет за живое – к Земле подкралась магнитная буря Видео
22:37
Цена на нефть побила рекорд падения с 2003 года
22:33
Война на Донбассе: Сивохо вновь отличился скандальным заявлением
22:15
Грудастая порнозвезда-блондинка поманила фанатов пикантными фото Фото
21:58
"Душа горит адским пламенем": Самойлова раскрыла реальную ситуацию в семье
21:47
Кличко резко высказался об идее открытия метро
21:43
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, с какими симптомами бежать к врачу Видео
21:29
Не коронавирус: медики назвали причину смерти 33-летней женщины в Черновцах Видео
21:25
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: больше "секса", тайные тропы и капканы
21:14
Плохие новости: в ВОЗ ошарашили заявлением о коронавирусе у детей
21:01
Украина определилась с участием на Евровидении 2021
20:49
Как ударит по Украине и Зеленскому ввод чрезвычайного положения
20:45
Льготы по кредитам, доплаты для пенсионеров и учеба на карантине: Зеленский обратился к украинцам Видео
20:21
Коронавирус во Львове: как живет город на карантине
19:40
Инвестиционные компании объявили о глобальном мировом кризисе
19:33
"Хлорка все убивает": боксер Усик посоветовал, как бороться с вирусом
19:31
Apple представила новый компактный MacBook Air 2020 года
19:18
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
19:06
"Махнуть 50 грамм": больной коронавирусом нардеп Шахов рассказал о самочувствии Видео
19:05
Карантин: в Украине выписали первый штраф за "перебор" пассажиров в маршрутке
19:02
Метро в Киеве может возобновить свою работу - при каких условиях
18:54
Карантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронами мнение
18:28
Путин подписал закон, облегчающий украинцам выдачу российских паспортов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять