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Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

20 марта 2020, 07:21

Путин уже разгромно проиграл нефтяную войну

Роснефть
Роснефть / gazeta.ru

Несмотря на то, что цена марки Брент отскочила вверх на невероятные сегодня 27 долларов за баррель, дела российской Юралс выглядят крайне печально. Сегодня в Европе за нее готовы были платить лишь по 18,7 доллара. "Готовы" - не значит покупали, это значит, что выражали легкую заинтересованность.

Причина - в жестком демпинге со стороны Саудовской Аравии, предлагающей свою нефть по цене Брент с премией в 10 долларов за баррель, то есть - 17 долларов. Саудиты не скрывают, что будут (если потребуется) повышать премии и далее. Соответственно, после середины апреля покупатели в Европе вообще не рассматривают российские предложения, резонно полагая, что саудовское предложение все равно будет привлекательнее российского.

Взбешенный саудовский кронпринц готов пойти на всё, чтобы наказать российских партнеров "по совокупности" проблем, которые они доставили саудитам как в период выполнения сделки ОПЕК+ (где они бесконечно врали и давали недостоверные данные), так и за срыв самой сделки. Учитывая возможности Саудовской Аравии и ее союзников в этой войне как в плане добычи нефти, так и в плане резервов, шансов у Роснефти в такой войне ровно ноль.

Российские финансовые власти, еще неделю назад бодро рапортовавшие о том, что резервов хватит на 5-6 лет, уже говорят о том, что при нынешних уровнях цен красной чертой может стать ноябрь этого года. За ней резервы закончатся. Придется резать по живому бюджет.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояниеРоссийские топы других нефтяных компаний вполне согласны с тем, что победить в этой войне невозможно - владелец Лукойла Федун назвал полной катастрофой цены ниже 25 долларов. А они уже ниже.

Тот же Федун говорил о том, что при цене нефти в 40 долларов Россия будет ежедневно терять до 150 миллионов долларов. При цене в 18, как сейчас, потери могут приближаться к полумиллиарду в сутки. Долларов. Все три путинские войны стоят дешевле.

Все идет к тому, что придется идти на мировую. Причем еще и уговаривать. Телевизор нам расскажет про очередную геополитическую победу, но в этой войне Россия уже проиграла. Более идиотского решения и более неподходящего времени для него руководство Роснефти и санкционировавший всю эту "многоходовку" Путин выбрать не могли. Это вообще талант - из всех самых плохих решений найти хуже некуда - и вот его-то и принять. Впрочем, чему удивляться, если завклубом руководит страной, филолог - нефтью, журналист - космосом, младший научный сотрудник проектного НИИ - газовой отраслью.

Понятно, что мир будет заключен - вопрос в его условиях. Каждый цент, который сегодня недополучают саудиты, они взыщут с побежденного. То есть - с нас. Ну не Путин же будет платить за свои просчеты, в самом деле. У него для этого есть 146 миллионов человек, которые с радостью затянут пояса еще туже.

Эль Мюрид Роснефть Саудовская Аравия новости России Владимир Путин цена нефти Лукойл
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