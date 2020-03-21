УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

21 марта 2020, 06:52

Власть настолько беспомощна, что не способна даже напугать людей, заставив остаться их дома.

Коронавирус, маршрутки
Вместо решения проблемы распространения эпидемии власти устроили в стране логистический и транспортный коллапс

Реакция общества на сегодняшнюю ситуацию показывает, что наша страна тотально не понимает, с чем она столкнулась. Все думают, что коронавирус в массе никого не коснется, или что это что-то вроде эпидемии гриппа, которая к лету закончится.

Так вот – не закончится к лету: британские ученые обнародовали данные, в котором при помощи глубокого моделирования пришли к выводу, что если Великобритания будет двигаться в рамках "мягкого сценария", то их клиники будут переполнены настолько, что на каждую койку будет претендовать восемь человек. Страна просто не справится с количеством заболевших и умрет около 300 тысяч человек. Если такую статистику экстраполировать на Штаты, то там при таком сценарии умрет 1,2 млн человек. И, самое главное, ученые утверждают, что цикл будет повторяться до тех пор, пока не будет изобретена вакцина или не будет выработан иммунитет.

Наши же общество и власть действуют, не осознавая вызова – что на самом деле это война, по масштабу мы имеем событие сравнимое со Второй Мировой, Ангела Меркель это уже произнесла. Такая война требует тотального ответа со стороны государства, предусматривающего быстрые реакции.

Читайте такжеУ людей "поедет" голова и власть сметут: почему Украине грозят транспортные бунтыЗеленский и компания не могут решить простую до тупости задачу - напугать людей настолько, чтобы у них не было желания шаро*бится по городу без оснований. Ок, не напугать, просто обозначить угрозу как угрозу и элементарные правила, когда угроза сплачивает. Как это поляки делают. Поляки стучат друг на друга, если кто выходит без собачки или не по делу. А полиция тут же отзванивает и спрашивает: "Вы чего шаро*битесь?" Но и поляки поддерживают друг друга и это подаётся соответствующим образом в СМИ. Потому электрички и городской транспорт никто не останавливал. Он ходит пустой, поскольку люди понимают, что надо сидеть дома. А кому не ходит, штрафуют.

Вместо этого смелым украинцам перекрыли доступ в метро и городской транспорт и они напряжённо опыляют друг друга вирусом в очередях. Злятся, проклинают друг друга и власть. Но самое главное, что назревает логистический коллапс, который угрожает остановить стратегическую инфраструктуру. А она последний оплот государственности Украины.

Все больше выглядит так, что Зеленский потеряет власть до конца этого года. Бремя власти для него непосильно. 

Юрий Романенко Владимир Зеленский коронавирус коронавирус в Украине эпидемия коронавируса китайский коронавирус новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 марта: влиятельная опора и досадный прокол
07:40
Это - война: эксперт спрогнозировал последствия пандемии коронавируса Видео
07:38
Переполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуации Видео
07:13
Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
06:52
Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года мнение
06:34
"Вылизал бы": жена Тимати показала мокрую грудь в развратном наряде
06:05
Клевый пирог с вареньем, быстрые рецепты Видео
05:27
Может ли алкоголь убить коронавирус: ученые дали ответ
05:03
"*бать, сиськи, это не грудь": Бузова показала самое сокровенное на развратном фото
04:29
Деньги липнут к рукам: астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой
03:47
Что будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогноз
03:01
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс
02:20
Крымские оккупанты во время пандемии выгнали детей на парады
02:02
Леонид Утёсов – чем певец покорил сердца нескольких поколений Видео
01:39
Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера
01:18
Проверяют пять тысяч жителей: на Буковине заболевшая коронавирусом женщина ходила на митинг Видео
00:55
"Система охраны здоровья рухнет": экс-глава Минздрава оценил ситуацию с карантином
00:19
21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота Видео
00:11
В Испании на ТВ порадовались партии украинских масок Видео
20 марта, пятница
23:45
"Это Трампу надо было": пенсионерки из отряда Путина "сожгли" коронавирус Видео
23:23
У Авакова озвучили условие экстренного введения режима ЧП Видео
22:59
Четверо молдаван привезли коронавирус из Украины Видео
22:58
Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома
22:26
Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса Видео
22:20
Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших
22:09
В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
21:31
Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов Видео
21:28
Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны
20:58
Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса Видео
20:42
В Италии от коронавируса скончалась третья украинка
20:24
В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр
20:02
В Бердянске священники борятся с коронавирусом цистернами святой воды Видео
20:00
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
19:56
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях
19:33
Украина стала главным покупателем российской свинины
19:31
Готовьте шубы и валенки: синоптики огорчили прогнозом на выходные
19:09
"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно
19:05
Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жар
19:03
Disney запускает фильм Вперед онлайн - дата выхода
19:02
Карантин в Украине: в сети АТБ ввели ограничение на покупателей: почему и где
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 20-03-2020 - интимное свидание Видео
18:46
На улицы вывели армию: в Италии растет количество смертей от коронавируса Видео
18:45
"Крым не забирали": солист Нервов оправдал Путина за нападение на Украину Видео
18:36
Комендантский час: Аваков объяснил, что будет с Украиной
18:36
"Это для пожилых": эвакуированный из Польши украинец выступил против карантина - видео Видео
18:29
"Самое трудное впререди": в Минздраве шокировали прогнозом по коронавирусу
18:07
Карантин: в Минсоцполитики рассказали, грозит ли украинцам потеря субсидий
18:05
ХОГА создала координационный совет по борьбе с коронавирусом актуально
18:00
Первый штраф за нарушение карантина: киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен Видео
17:59
У людей "поедет" голова и власть сметут: почему Украине грозят транспортные бунты
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять