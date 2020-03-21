Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года

Вместо решения проблемы распространения эпидемии власти устроили в стране логистический и транспортный коллапс

Реакция общества на сегодняшнюю ситуацию показывает, что наша страна тотально не понимает, с чем она столкнулась. Все думают, что коронавирус в массе никого не коснется, или что это что-то вроде эпидемии гриппа, которая к лету закончится.

Так вот – не закончится к лету: британские ученые обнародовали данные, в котором при помощи глубокого моделирования пришли к выводу, что если Великобритания будет двигаться в рамках "мягкого сценария", то их клиники будут переполнены настолько, что на каждую койку будет претендовать восемь человек. Страна просто не справится с количеством заболевших и умрет около 300 тысяч человек. Если такую статистику экстраполировать на Штаты, то там при таком сценарии умрет 1,2 млн человек. И, самое главное, ученые утверждают, что цикл будет повторяться до тех пор, пока не будет изобретена вакцина или не будет выработан иммунитет.

Наши же общество и власть действуют, не осознавая вызова – что на самом деле это война, по масштабу мы имеем событие сравнимое со Второй Мировой, Ангела Меркель это уже произнесла. Такая война требует тотального ответа со стороны государства, предусматривающего быстрые реакции.

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Вместо этого смелым украинцам перекрыли доступ в метро и городской транспорт и они напряжённо опыляют друг друга вирусом в очередях. Злятся, проклинают друг друга и власть. Но самое главное, что назревает логистический коллапс, который угрожает остановить стратегическую инфраструктуру. А она последний оплот государственности Украины.

Все больше выглядит так, что Зеленский потеряет власть до конца этого года. Бремя власти для него непосильно.