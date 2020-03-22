Если власть не заставит людей сидеть дома, счет мертвым пойдет на тысячи в день

Общественный транспорт в столице больше не ездит / УНИАН

Киеве останавливает пассажирский транспорт.

Мой совет Кличко и руководству страны такой. Пока люди не будут напуганы, то они будут стремиться ездить и общаться. Напугайте людей. Дайте реальные факты или хотя бы реальное представление картины. Дайте интервью с врачами и властями из Уханя, чтобы они рассказали, как промедление с экстренными мерами на сутки генерирует плюс 20 тысяч зараженных в сутки.

Дальше объясните, что как только люди перестанут лазить по улицам и супермаркетам без дела, то общественный транспорт включат для того, чтобы нормально функционировали все службы.

Читайте также"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в УкраинеСнимите все тендерные ограничения. Это война. Нужно принимать быстрые решение. Если Киев не может быстро закупить маски из-за тендеров, то уберите тендера и купите дешево маски и тупо раздавайте их везде. Иначе глупо говорить, что люди ходят без масок, когда их просто тяжело и дорого достать. Это же касается и антисептиков, перчаток. Быстро принимайте решение и запускайте производство внутри страны. Это шанс дать рабочие места в условиях кризиса и освободиться от зависимости от Китая и прочих производителей.

И объясняйте, объясняйте с утра до вечера. Это война. Люди должны понимать почему они жертвуют, ради чего и когда это закончится. Если они не понимают, они будут бунтовать. Многие потеряют работу и будут страдать. Страдание должно быть оправданным. Тогда наступает принятие и смирение.

А в качестве бонуса вам количество больных, которое будет в Украине через месяц, если ситуация и дальше будет развиваться в таком же беспилотном режиме. Как вы понимаете, реально количество будет еще выше.