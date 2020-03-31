УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Пришло время бить украинцев палками

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

31 марта 2020, 11:15

Все что происходит сейчас - акт высшей справедливости.

Пассажиры, самолет
Украинцы возвращаются домой / Страна

Сейчас показывают грустные истории о том, как наши граждане возвращаются с Бали и Вьетнама и их загоняют в обсервацию за их же счет. А они не хотят платить, нет денег и это такая печальная история.

Я думаю, что такие наши граждане своей историей демонстрируют суровую правильность естественного отбора. Мы все знаем, что живем в дебильном государстве, которое ничего не может и все его действия будут не улучшать, а ухудшать твое положение. Тогда на что ты надеешься, когда летишь в начале месяца, не говоря о середине марта, в разгар эпидемии по всему миру, куда-то на Бали, в Египет или даже Турцию? Ты играешь в русскую рулетку. И хочешь играть ее за чужой счет, в надежде что кто-то потом подумает за тебя, так как ты не хочешь думать, потому что для тебя и твоих детей ничего не предвещало беды несмотря на сотни новостей о коронавирусе.

Так сиди потом в гостинице Крещатик за 380 евро и не вякай. Или стой в набитом кашляющими людьми отстойнике на таможне. Это был твой выбор. Выживание не является обязанностью. Наоборот, таким образом природа избавляет планету от тупиковых веток. Тот, кто не думает – это еда для тех, кто думает. Теряющая бдительность антилопа становится легкой добычей льва или стаи гиен. Лох, истово верующий в свою путеводную звезду, будет неизбежно выпотрошен финансовым хищником.Читайте такжеКоронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мир 

Ведь пока ты летел на авось за границу, то владелец гостиницы уже договаривался с государством о том, как на тебе заработать. Авиакомпания Sky Up получает деньги от государства за перевозку застрявших украинцев. То есть перевозит их за счет налогоплательщиков. Потому в кризисе ты теряешь свои деньги, а кто-то хорошо обогащается за твой счет.  

Среди людей такая тупая антилопа будет платить бабло за то, чтобы выйти досрочно из обсервации. Потом она принесет заразу в свой многоквартирный дом, заразит окружающих. Кто виноват? Дурні бо бідні, бідні бо дурні.

И это справедливо. Финансовый хищник думает, ты нет. Его дети будут накормлены, твои нет. Его дети будут здоровы, потому что он соблюдает карантин, а твои будут кашлять, потому что ты и только ты загнал  их сначала в самолет с больными, потом в таможню с больными, потом в автобус с больными.

Потом ты на Пасху пойдешь в церковь с такими же дебилами, которые думают, что законы физики, химии и биологии для очкариков, а ты центр вселенной. Ну, а потом начинается время грустных историй. Вот уже мы видим картину, как такие же напуганные аборигены угрожают сжечь твой дом и твоих детей. Страх рождается из непонимания, а понять,  что происходит при желании может каждый, кто хоть немного готов напрячь мозги и посерфить инет. Но не хотел, не подумал, не было времени... Жрите!

Читайте такжеГолод скоро станет страшнее коронавируса

Вот так работает эволюция. Вот так одни народы поднимаются и процветают, а другие исчезают. Это справедливо и честно. И пусть будет так. Все что происходит сейчас - акт высшей справедливости. Который, кстати, легко иллюстрируется математикой и наукой, которые вы презираете.

Единственные, кого жалко в этой ситуации – тех, кто реально думает, заботится, предохраняется. Эти люди заслуживают эмпатии, ибо они сами ее проявляют. Граждане начинаются там, где появляется эмпатия и ответственность. Быдло там, где оно с осоловелыми глазами доказывает, что меры предосторожности его не касаются.

Потому в Украине пришло время бить палками. Наше общество настолько одичало и разложилось, что добрым словом его уже не убедить. Быдло уважает только силу.

Тот рейс из Вьетнама в Борисполе нужно было сначала разогнать палками, как в Индии, загнать в закрытое помещение, а потом полить ледяной водой. Чтоб остыли. И все под камеру. С бешеными собаками поступают именно так. Увещевать, вразумлять уже бесполезно.

Потому на следующих этапах будет авторитаризм, насилие, страдания одичалых. Сначала кнут, потом пряник. Сначала страх, потом любовь. По-другому эту взбесившуюся и разложившуюся массу же не спасти.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, для Хвыли

Юрий Романенко карантин коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:15
Пришло время бить украинцев палками
11:13
Шмыгаль рассказал, когда Рада примет "коронавирусные" изменения в бюджет
11:07
Sony перенесла все премьеры фильмов 2020 из-за коронавируса
10:45
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 31 марта
10:32
Жить хорошо: король Таиланда взял на карантин гарем для секса
10:15
Коронавирус: количество больных в Украине 31 марта возросло до 549
10:14
В апреле ударят морозы: украинцев испугало похолодание до -12 градусов
09:59
Валютные качели: как отскочил курс доллара к гривне
09:55
Коронавирус в мире 31 марта: уханьская зараза серьезно взялась за США и Канаду
09:51
Катастрофу скрывать уже невозможно: путинской России пришел конец мнение
09:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 29-03-2020: нокауты Видео
09:25
"Труселя на голову": нардеп шокировала странной маской в Раде
08:57
"Украина не готова к эпидемии": медик предрек большие проблемы из-за коронавируса
08:51
Когда в Украине закончится карантин: Шмыгаль назвал условия Видео
08:44
Зеленский, хватит валять дурака мнение
08:23
Убивает COVID-19 за 6 дней: во Франции нашли "чудо"-препарат
08:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 марта: "отрытый клад" и провальная грызня Видео
08:22
Заболевшего коронавирусом нардепа выписали из больницы
07:44
Когда в Украине проведут референдум по рынку земли: названы примерные сроки Видео
07:24
Организационный хаос, или Как Украина оказалась в шаге от распада мнение
06:53
Зеленский завис на пропастью: в Украине зреют социальный бунт и госпереворот мнение
06:34
Эксперт рассказал, рухнет ли катастрофически курс гривны
06:06
Трендов больше нет: летний маникюр 2020 произведет революцию - фото Фото
05:29
"П*здатая, соска": Влада Роговенко натянула мокрые трусики на откровенном фото
05:05
Гороскоп на апрель-2020: Близнецы на коне, а Водолеям мир покажется склепом
04:46
Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают
04:32
Вернуть жизнь волосам - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях
04:25
Названы Топ-5 продуктов-защитников от стресса на карантине
04:01
"Что на трусах?": "лесбиянка" Шурыгина заинтриговала чем-то белым на белье
03:40
Два препарата: в США определились, как спасать пациентов с коронавирусом
02:49
Порнозвезда рассказала о сексе и о своих заработках
02:03
Десятки тысяч человек: в Ухане сделали шокирующее заявление о жертвах коронавируса
01:37
Ученые назвали условие, без которого у пары не будет хорошего секса
01:20
"Враг уже у дверей": новый глава МОЗ впервые обратился к украинцам Видео
00:58
Как дезинфицировать одежду в период карантина: Комаровский дал важные советы Видео
00:45
Рада проголосовала за открытие рынка земли Видео
00:19
31 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла для денег Видео
30 марта, понедельник
23:57
Собчак рассказала, как переболела коронавирусом
23:57
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 30 марта
23:43
В Китае ошарашили разговорами о второй волне коронавируса
23:16
Будьте бдительны: педиатр перечислила симптомы коронавируса у детей
22:45
В Каменке водитель автобуса заразил коронавирусом 28 человек, включая медиков Видео
22:31
Статистика Минздрава: коронавирус продолжает уносить жизни украинцев
22:22
В Слуге народа объяснили, почему затянулось заседение Рады
22:03
Укрспирт переводят на производство сырья для антисептиков Видео
21:59
Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир Видео
21:51
Работа НАБУ под угрозой: сотрудник подхватил опасный коронавирус
21:38
Аваков удивил новыми сроками окончания карантина Видео
21:16
Коварная китайская хворь: легкие симптомы, которые опасно игнорировать
21:02
Польша празднует победу над Газпромом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять