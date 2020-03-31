Пришло время бить украинцев палками

Украинцы возвращаются домой / Страна

Сейчас показывают грустные истории о том, как наши граждане возвращаются с Бали и Вьетнама и их загоняют в обсервацию за их же счет. А они не хотят платить, нет денег и это такая печальная история.

Я думаю, что такие наши граждане своей историей демонстрируют суровую правильность естественного отбора. Мы все знаем, что живем в дебильном государстве, которое ничего не может и все его действия будут не улучшать, а ухудшать твое положение. Тогда на что ты надеешься, когда летишь в начале месяца, не говоря о середине марта, в разгар эпидемии по всему миру, куда-то на Бали, в Египет или даже Турцию? Ты играешь в русскую рулетку. И хочешь играть ее за чужой счет, в надежде что кто-то потом подумает за тебя, так как ты не хочешь думать, потому что для тебя и твоих детей ничего не предвещало беды несмотря на сотни новостей о коронавирусе.

Так сиди потом в гостинице Крещатик за 380 евро и не вякай. Или стой в набитом кашляющими людьми отстойнике на таможне. Это был твой выбор. Выживание не является обязанностью. Наоборот, таким образом природа избавляет планету от тупиковых веток. Тот, кто не думает – это еда для тех, кто думает. Теряющая бдительность антилопа становится легкой добычей льва или стаи гиен. Лох, истово верующий в свою путеводную звезду, будет неизбежно выпотрошен финансовым хищником.Читайте такжеКоронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мир

Ведь пока ты летел на авось за границу, то владелец гостиницы уже договаривался с государством о том, как на тебе заработать. Авиакомпания Sky Up получает деньги от государства за перевозку застрявших украинцев. То есть перевозит их за счет налогоплательщиков. Потому в кризисе ты теряешь свои деньги, а кто-то хорошо обогащается за твой счет.

Среди людей такая тупая антилопа будет платить бабло за то, чтобы выйти досрочно из обсервации. Потом она принесет заразу в свой многоквартирный дом, заразит окружающих. Кто виноват? Дурні бо бідні, бідні бо дурні.

И это справедливо. Финансовый хищник думает, ты нет. Его дети будут накормлены, твои нет. Его дети будут здоровы, потому что он соблюдает карантин, а твои будут кашлять, потому что ты и только ты загнал их сначала в самолет с больными, потом в таможню с больными, потом в автобус с больными.

Потом ты на Пасху пойдешь в церковь с такими же дебилами, которые думают, что законы физики, химии и биологии для очкариков, а ты центр вселенной. Ну, а потом начинается время грустных историй. Вот уже мы видим картину, как такие же напуганные аборигены угрожают сжечь твой дом и твоих детей. Страх рождается из непонимания, а понять, что происходит при желании может каждый, кто хоть немного готов напрячь мозги и посерфить инет. Но не хотел, не подумал, не было времени... Жрите!

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Вот так работает эволюция. Вот так одни народы поднимаются и процветают, а другие исчезают. Это справедливо и честно. И пусть будет так. Все что происходит сейчас - акт высшей справедливости. Который, кстати, легко иллюстрируется математикой и наукой, которые вы презираете.

Единственные, кого жалко в этой ситуации – тех, кто реально думает, заботится, предохраняется. Эти люди заслуживают эмпатии, ибо они сами ее проявляют. Граждане начинаются там, где появляется эмпатия и ответственность. Быдло там, где оно с осоловелыми глазами доказывает, что меры предосторожности его не касаются.

Потому в Украине пришло время бить палками. Наше общество настолько одичало и разложилось, что добрым словом его уже не убедить. Быдло уважает только силу.

Тот рейс из Вьетнама в Борисполе нужно было сначала разогнать палками, как в Индии, загнать в закрытое помещение, а потом полить ледяной водой. Чтоб остыли. И все под камеру. С бешеными собаками поступают именно так. Увещевать, вразумлять уже бесполезно.

Потому на следующих этапах будет авторитаризм, насилие, страдания одичалых. Сначала кнут, потом пряник. Сначала страх, потом любовь. По-другому эту взбесившуюся и разложившуюся массу же не спасти.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, для Хвыли