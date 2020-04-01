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Зеленский стал младшим половым партнером Порошенко

Игорь Лесев

Писатель, публицист

1 апреля 2020, 08:31

Кредит от МВФ, который президент продавил через Раду по цене украинской земли – это микрозайм под выноса из дома последнего, что в нем осталось.

Порошенко Зеленский
Порошенко и Зеленский ради продажи украинской земли выступили в коалиции / УНИАН

Вчера ты был нашим героем, а сегодня младший половой партнер Порошенко.

Чудесное завершение первого сезона "Слуги народа". Лично я восхищен. Ровно год назад на пороге появляется былинный герой и спасает жителей пгт Украина от банды садистов и мародеров. Ну как спасает? ОПГ Порошенко просто преждевременно обосрались и затихарились. А сценаристы завернули эту историю так, что Зе сам оказался той еще беспринципной маньячиной. Наш местный поселковый "Твин Пикс". Молодцы.

Скажу лично свое отношение к рынку земли. Мне – пох. В 90-е у людей забрали заводы/пароходы, отдав нескольким семьям все то, что наши деды и отцы строили несколько поколений. И все как-то переварили. Затем нас поделили по языку, проведя в стране лингвистический этноцид части своего же народа. И тоже всем пох. Ну а тут еще и землю забрали. Так а с чего бы и сейчас не испытывать состояние пох?

А в этом состоянии есть прямая взаимосвязь. Сначала уничтожается наукоемкое производство, и страна теряет свою уникальность в международном разделении рынка труда. Потом уничтожается уже промышленное производство и в стране исчезает наиболее сознательная и коллективно ответственная часть населения – пролетариат. Вместо него на авансцену выводят наиболее деструктивную силу – наци, которые проводят искусственно созданную и совершенно не интересную подавляющей части населения политику декоммунизации.

Читайте такжеЗеленский завис на пропастью: в Украине зреют социальный бунт и госпереворотА это, кстати, страшная политика. Коммунисты власть в стране потеряли в 91 году и ни разу реально на нее больше никогда не претендовали. Но что такое декоммунизация? Это разрыв связи между поколениями и создание искусственной дыры памяти в естественной цепочке развития нашей истории. Между прочим, очень достойной истории. С Днепрогэсом, Южмашем и Турбоатомом. С Черноморским морским пароходством – крупнейшим в Европе. С АН-124 – самым большим серийным самолетом в мире.

И ведь я не сторонник только цветной палитры. Голод 33-го и репрессии 37-го с пытками десятков тысяч людей в застенках – это тоже наша история. Как и позорные расстрелы польских пленных в 40-м под Киевом, Харьковом и Херсоном. Но это тоже наша история. Только ее грязный и страшный сарай. А декоммунизаторы нам показывают, что у нас был ТОЛЬКО сарай.

А Великая Отечественная? У нас же эти два парадно-волнительные слова УЖЕ украли. Наши предки взяли Берлин и победили в самом грандиозном махаче, а нашей школоте теперь рассказывают, что мы были жертвами. Что надо зажечь свечки и покаяться.

Вот в этом суть политики декоммунизации. В выращивании поколения быдло-неудачников. Самые ушлые, вроде соровского выводка, поменяли ракетостроение на "Старбакс" и занимаются теперь "операционным менеджментом" в колониальной администрации. Самые тупые, но пассионарные ходят строем с факелами и заглядывают в рот, определяя правильное строение языка. Остальные выживают в режиме "заткнуться и терпеть".

Читайте такжеЗеленскому пора записывать прощальное обращениеВесной 19-го у нас появился шанс скинуть расистов и манкуртов. Мирно, без очередных майданно-расстрельных потрясений. И что удивительно, народной массе это удалось сделать. Откинув восточную и западную крайности на политическом поле и не разделяя друг друга, с издевательскими шутками над вчерашним мародером, удалось мирно сменить власть. А сменили только декорации.

Зе оказался слабохарактерным разочарованием. Нет, мы бы ему простили все, начиная с некомпетентности. Даже открытие рынка земли. Будь он последовательным и без гнильцы. Но ведь это не его решение. Это решение внешней колониальной администрации, которая нас всех задолбала еще со времен Порошенко.

К тому же, цена этого решения непонятна. Кредит МВФ – это не инвестиция, не благотворительный подарок. Это микрозайм под который нас из дома заставляют выносить мебель. Этот кредит ничего не решает принципиально. В нем нет стратегии развития через год, три, пять. Под этот кредит не будет построен Днепрогэс-2 и новый Турбоатом. Вообще ничего не будет построено. Он будет отдан на погашение предыдущих долгов, а остальное прожрано обслуживающим персоналом. А в замен – земля индейцев.

Ну и самое мерзкое. То, что на эмоциональном уровне уже не будет прощено никогда. Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины – это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и "Слуги народа". И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного – не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.

Игорь Лесев Петр Порошенко Владимир Зеленский кредит МВФ рынок земли банковский сектор декоммунизация
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