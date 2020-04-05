Зеленскому пора перезагрузить всю систему - от ошибок она начала глючить

Владимир Зеленский / УНИАН

Владимира Зеленского и страну, раз уж так получилось, что он у нас сейчас во главе, может спасти лишь срочное обнуление и полная перезагрузка власти. В первую очередь, своего ближайшего окружения.

И не надо искать, разбираться, кто там в чем-то уже провинился и запятнался, а кто еще нет. Просто надо признать, что президентство пошло не так, как хотелось ВАЗу и нам всем. Новые лица оказались вороватыми и неумелыми — не лучше старых. Никогда не бывшие депутатами "слуги народа" стали вести себя точно так, как прожженные политиканы с изрядным парламентским стажем.

Западные партнеры оказались не партнерами, а коллекторами в безукоризненным костюмах.

Мир на Донбассе все еще выглядит таким же призрачным, как и год назад.

И произошло то, чего с самого начала боялся еще свежеизбранный президент Зеленский: по членам его команды, включая правительство, посыпался убойный коррупционный компромат.

Читайте такжеПорошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудияПрезиденту приходился не посылать нафиг, а прогибаться под МВФ, причем, договариваться с Петром Порошенко, чтобы под этот МВФ качественнее лечь... А впереди — не овации и слава, как грезилось, а экономический коллапс, грозящий социально-экономическим взрывом.

То есть, сцена во время съемок оказалось совсем не такой выигрышной, как выглядела в сценарии. Поначалу пошло неплохо, но потом актеры начали лажать с тестом, да и оператор неудачно выставил свет, а режиссер все никак не может отойди от вчерашнего. Ответственный продюсер в таких случаях громко говорит "Стоп!", меняет всю бригаду и перезапускает съемки сериала. Иначе — провал у зрителей и попадание на деньги.

Более того, даже если все работает относительно нормально, систему власти необходимо регулярно перезагружать, чтобы не накапливались глюки. Владимиру Зеленскому стоило бы "поговорить за жизнь" с кем-то, кто разбирается в управлении сложными системами, но уже ни на что не претендует — с Владимиром Горбулиным, например. Есть еще несколько подходящих людей.

А иначе будет поздно. Для любых решений поздно.