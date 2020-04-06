США из-за эпидемии погружаются в хаос и анархию

Нью-Йорк опустел из-за коронавируса / GettyImages

Нью-Йорк - эпицентр эпидемии, переживает не лучшие времена. Всего в штате диагностировано 115,000 случаев заражения COVID-19, больше трети от общего числа инфицирований в США. Количество смертей от коронавируса превысило 3,500. В день от него умирает больше, чем за целый год от совершенных убийств.

Губернатор штата Эндрю Куомо - пожалуй, самый популярный демократ в стране, давно обошедший и Джо Байдена, и Берни Сандерса. На днях он отдал приказ национальной гвардии конфисковать системы искусственной вентиляции легких во всех госпиталях, в том числе частных, что находятся за пределами городской черты Нью-Йорка.

Местные власти грозят судебными исками, однако в нынешний условиях, когда многие суды ушли на карантин, это вряд ли что-то изменит. В первую очередь от коронавируса пока страдает именно город Нью-Йорк, в то время как сельские провинции к северу от него закрыли свои границы и надеются пересидеть эпидемию.

Больше всего случаев заражения вирусом зафиксировали в США – 337 620. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 9 643 человека. / GettyImages

В самом Нью-Йорке началась волна грабежей и вандализма. Это неудивительно - ведь за последние две недели 10 млн американцев потеряли рабочие места и средства к существованию. Полиция Нью-Йорка не справляется с ситуацией - четверть от всех офицеров уже заразилась коронавирусом и не выходит на работу. Число грабежей к концу марта подскочило на 75%, и власти города опасаются, что это только начало.

Дональд Трамп отправил в Нью-Йорк больше 1,000 военнослужащих для обеспечения порядка и оказания помощи в госпиталях. Американский президент призвал готовится к двум самым тяжелым неделям "ада", когда эпидемия достигнет своего пика. Ожидается, что после Пасхи 12-го апреля она может пойти на спад.