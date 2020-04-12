Чего не хватает Зеленскому

Никто не способен набрать наивысший балл по всем критериям государственного деятеля. Но стремиться надо.
Президентство Владимира Зеленского длится достаточно долго, чтобы делать выводы. Тем более, что кризисные ситуации, подобные нынешней, проявляют все характерные черты.
Сейчас о том, чего не хватает Владимиру Александровичу, чтобы стать тем национальным лидером, которого ожидала страна, и кем он сам, несомненно, намеревался стать. В порядке убывания важности:
1. Понимания происходящего в стране и мире. Важнее даже не быть геополитическим энциклопедистом, а понимать, что ты многого не понимаешь, и компенсировать это желанием учиться и умением подбирать учителей.
2. Намерения максимально опираться на внутриукраинские возможности и везде искать украинский интерес. Здесь расшифровывать нечего — разница в отношении к тому же МВФ Зеленского и Голобородько говорит сама за себя. И так далее.
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3. Умение выделять главное и сосредотачиваться на нем. К примеру, сегодня в наших условиях главное — не пытаться остановить болезнь, что невозможно в принципе, а выдержать баланс между выживанием населения и сохранением экономики. Потому что упавшая экономика добьет и население, и страну.
4. Готовности строить адекватную эффективную систему управления, а не встраиваться в коррупционно-олигархическую существующую. Вспомните, как ВАЗ анонсировал свой символический переезд из компартийного здания на Банковой. И остался там же. Что тоже символично.
5. Стремления планировать, а не импровизировать. Конечно, без импровизации невозможно не только в шоу-бизе, но и в политике. Но это по ситуации. А в целом государственная система эффективно работает только по плану: нет плана — нечего контролировать, все курят и ждут указаний сверху, и система начинает работать не на страну, а на саму себя.
6. Умения добиваться выполнения решений. Важно не только огласить правильные позиции в видеоролике, надо добиться их исполнения. Необходима системность — чтобы отслеживать, наказывать нерадивых. Зеленский ограничивается декларацией, а система игнорирует его благие пожелания. Безнаказанность — смерть управленческой системы.
7. Готовности подтягивать чужих, а не замыкаться в своих. Речь не о вынужденных от безысходности договоренностях о совместных голосованиях с тем же Петром Порошенко. Речь об интеграции в общее украинское дело тех, кто не симпатичен тебе лично, но для дела полезен.
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8. Готовности относиться к своим жестче, чем к чужим. Только такой подход цементирует большую управленческую систему. Чиновники внизу думают: если вождь своего друга за это уволил, то меня за это же просто расстреляет. И опасаются подставляться.
9. Умения подбирать команду по мобилизующему принципу. Это тонкая материя и редкое качество: команда должна не потакать лидеру, а пытаться заставить его делать то, что ему не хочется, но надо для дела.
10. Мужества не бояться сложных решений, грамотных специалистов, умных людей, жестких критиков, электоральных последствий. Пункт в расшифровке не нуждается.
Никто не способен набрать наивысший балл по всем критериям государственного деятеля. Но стремиться надо. И компенсировать личные несоответствия за счет грамотного подбора команды. Увы, Владимир Зеленский откровенно глючит в условиях кризисной перегрузки, а команда топит его в теплой ванне вместо помощи — не как другу, а как государственному деятелю, от которого волею судеб зависит существование страны.