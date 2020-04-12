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Чего не хватает Зеленскому

Александр Кочетков

политический аналитик

12 апреля 2020, 08:50

Никто не способен набрать наивысший балл по всем критериям государственного деятеля. Но стремиться надо.

Зеленский украсил обложку журнала
Зеленский хочет стать национальным лидером / theguardian.com

Президентство Владимира Зеленского длится достаточно долго, чтобы делать выводы. Тем более, что кризисные ситуации, подобные нынешней, проявляют все характерные черты.

Сейчас о том, чего не хватает Владимиру Александровичу, чтобы стать тем национальным лидером, которого ожидала страна, и кем он сам, несомненно, намеревался стать. В порядке убывания важности:

1. Понимания происходящего в стране и мире. Важнее даже не быть геополитическим энциклопедистом, а понимать, что ты многого не понимаешь, и компенсировать это желанием учиться и умением подбирать учителей.

2. Намерения максимально опираться на внутриукраинские возможности и везде искать украинский интерес. Здесь расшифровывать нечего — разница в отношении к тому же МВФ Зеленского и Голобородько говорит сама за себя. И так далее.

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3. Умение выделять главное и сосредотачиваться на нем. К примеру, сегодня в наших условиях главное — не пытаться остановить болезнь, что невозможно в принципе, а выдержать баланс между выживанием населения и сохранением экономики. Потому что упавшая экономика добьет и население, и страну.

4. Готовности строить адекватную эффективную систему управления, а не встраиваться в коррупционно-олигархическую существующую. Вспомните, как ВАЗ анонсировал свой символический переезд из компартийного здания на Банковой. И остался там же. Что тоже символично.

5. Стремления планировать, а не импровизировать. Конечно, без импровизации невозможно не только в шоу-бизе, но и в политике. Но это по ситуации. А в целом государственная система эффективно работает только по плану: нет плана — нечего контролировать, все курят и ждут указаний сверху, и система начинает работать не на страну, а на саму себя.

6. Умения добиваться выполнения решений. Важно не только огласить правильные позиции в видеоролике, надо добиться их исполнения. Необходима системность — чтобы отслеживать, наказывать нерадивых. Зеленский ограничивается декларацией, а система игнорирует его благие пожелания. Безнаказанность — смерть управленческой системы.

7. Готовности подтягивать чужих, а не замыкаться в своих. Речь не о вынужденных от безысходности договоренностях о совместных голосованиях с тем же Петром Порошенко. Речь об интеграции в общее украинское дело тех, кто не симпатичен тебе лично, но для дела полезен.

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8. Готовности относиться к своим жестче, чем к чужим. Только такой подход цементирует большую управленческую систему. Чиновники внизу думают: если вождь своего друга за это уволил, то меня за это же просто расстреляет. И опасаются подставляться.

9. Умения подбирать команду по мобилизующему принципу. Это тонкая материя и редкое качество: команда должна не потакать лидеру, а пытаться заставить его делать то, что ему не хочется, но надо для дела.

10. Мужества не бояться сложных решений, грамотных специалистов, умных людей, жестких критиков, электоральных последствий. Пункт в расшифровке не нуждается.

Никто не способен набрать наивысший балл по всем критериям государственного деятеля. Но стремиться надо. И компенсировать личные несоответствия за счет грамотного подбора команды. Увы, Владимир Зеленский откровенно глючит в условиях кризисной перегрузки, а команда топит его в теплой ванне вместо помощи — не как другу, а как государственному деятелю, от которого волею судеб зависит существование страны.

Владимир Зеленский Александр Кочетков
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