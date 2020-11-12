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А не поторопился ли Зеленский прогнуться под Байдена?

Андрей Головачев

политический эксперт

12 ноября 2020, 19:20

Действующий президент США решительно настроен раскопать все махинации, устроенные демократами на выборах.

Зеленский Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Белом доме / офис президента Украины

Экспресс-анализ американской прессы показывает, что Трамп закусил удила и, похоже, полон решимости раскопать массовые махинации, которые имели место на выборах.

Демократы еще по-прежнему находятся в истеричном состоянии, однако, эйфория постепенно начинает спадать. Самые умные начинают понимать, что они в ловушке и кто-то может даже и сесть на приличные сроки.

Итак, что известно на данный момент:

  1. Прокурор Барр отдал приказ всем прокурорам штатов начать расследование фактов махинаций.
  2. Многие прокуроры в тех штатах, которые контролируются демократами, немедленно уволились, чтобы не копать под свою партию или чтобы не оказаться на скамье подсудимых. Видимо, все серьезно. Судебные процессы уже начались.
  3. По слухам, в 16 штатах Трамп уже ввёл национальную гвардию, чтобы пресечь возможные волнения плебса, черных и радикалов.
  4. Майк Помпео отказал Байдену в деньгах на транзитный переход и мягко намекнул, что он самозванный президент.
  5. Эрдоган отказался признать итоги выборов в США и не признал Байдена. Он будет ждать января и решения Верховного суда. Молодец! Крутой мужик!
  6. Россия и Китай, видимо, тоже что-то знают и не поздравляют Байдена.
  7. Трамп приказал всем федеральным служащим прекратить все контакты с командой Байдена.
  8. Мексика не признала Байдена избранным президентом. Вот так компот!
  9. В Аризоне продолжается подсчёт голосов и все идет к тому, что Трамп там победит.
  10. Очень неприятный суд против демократов идет в Филадельфии. Пенсильвания постепенно становится красной. Из 279 голосов Байдена 20 уже голосов уходит.
  11. В Джорджии идет жёсткая борьба, но, похоже, она также будет красной, т.е. республиканской. Если это будет так, то Байден уже не будет президентом и вся эта европейская камарилья в лице Меркель, Макрона, Джонсона и иже с ними окажутся в очень деликатном положении. А Зе, видимо, просто, застрелится в сортире.
  12. В Мичигане начались аресты среди тех, кто устраивал махинации.
  13. В Техасе идут массовые аресты. Там обнаружены тотальные махинации с престарелыми людьми.
  14. Должностное лицо в министерстве юстиции по надзору за фактами мошенничества на выборах срочно уволился. Сбежал от ответственности.

Еще раз, Трамп и Джулианни закусили удила и уже нет сомнений, что они доведут дело до Верховного Суда. То есть мой прогноз, данный 3,5 месяца назад о том, что президент будет определен Верховным судом, видимо, оказался верным.

Остается, чтобы ВС признал избранным президентом Трампа и начало гражданской войны в США. В этом случае мой прогноз осуществится полностью. Это тот самый случай, когда я искренне хотел бы чтобы я был не прав.

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