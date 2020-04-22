России осталось недолго: как цены на нефть ломают хребет экономике РФ

Эксперт рассказал о катастрофических последствиях падения цен на нефть для российской экономики / finance.obozrevatel.com

Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Речь идет о нефти, добываемой в США. А это среди прочего значит, что в Соединенных Штатах заполнены все нефтехранилища, нефть в переизбытке, ее некуда девать. Экспортировать нефть Штаты не могут, поскольку экономики всех стран остановились из-за китайской заразы и карантина. Да и, в принципе, эта нефть не была предназначена для экспорта, она потреблялась внутри страны.

Такое беспрецедентное положение дел на рынке нефти неизбежно зацепит и Россию. Поскольку на ней просто не может не отразиться колоссальный переизбыток нефти на рынке.

Откуда взялся переизбыток? Еще в начале 2020 года в мире ежедневного в среднем потреблялось около 100 миллионов баррелей нефти. В апреле страны-нефтедобытчики существенно нарастили производство нефти, что случилось по вине России – она вышла из соглашения ОПЕК+. Естественно, рынок оказался не готов к такому развитию событий: во всех странах мира рухнул ВВП, и резко сократилось потребление нефти, плюс практически во всех странах был введен карантин в связи с коронавирусом, а это, в частности, значит, что прекратил ездить транспорт, сократилось потребление бензина, то есть не стало потребителей продуктов нефтеперерабатывающей промышленности.Читайте такжеЧто произошло с ценой на нефть, и убъет ли это Россию

А нефть по-прежнему добывают, причем в еще бо́льших объемах. Вот только потреблять ее некому…

Такого сценарий Россия не могла просчитать. Для нее это сильный удар. Тем более, что Саудовская Аравия вытеснила РФ из Европы своей дешевой и качественной нефтью. Естественно, там российская нефть стала никому не нужна.

Плюс Россию постигла еще одна "печалька": Китай, ранее один из крупнейших потребителей российской нефти, начал отказываться от нее. Во-первых, Китай, в принципе, перестал потреблять нефть в тех объемах, в которых потреблял до эпидемии. (К слову, это говорит о том, что в Китае не произошло никакого восстановления производства; Китай попросту врет, что справился с эпидемией и заразой, которую сам же выпустил в мир – его борьба продолжается.) Во-вторых, Китай начал потреблять более качественную нефть из Персидского залива.

Сегодня Россия столкнулась с проблемой – ей некуда девать свою нефть. Ведь, во-первых, она потеряла свои внешние рынки. Во-вторых, ее нефть стала никому не нужна. В-третьих, в России серьезно сократилось внутреннее потребление нефти из-за карантина.

Так рушится основа, хребет российской экономики…

В таких условиях Россия сможет продержаться недолго: максимум – месяц. Уже в ближайшее время произойдет колоссальный обвал российской экономики, поскольку в России все завязано на нефтяные цепочки. А от экспорта нефти зависело наполнение государственного бюджета: как минимум, половину доходов бюджете давал экспорт нефти.

Теперь, когда российская нефть становится никому не нужна, России придется останавливать скважины. А если это сделать, то восстановить их потом вряд ли удастся по чисто техническим причинам.Читайте такжеПочему падение цен на нефть - катастрофа для Украины

В прошлом году Сечин обещал Путину добычу колоссальных объемов нефти в Арктике уже к 2030 году. Однако теперь разработка новых месторождений нефти оказывается никому не нужной. Да и денег у России уже на это не будет… Ведь сейчас из-за карантина практически полностью остановлена российская экономика, жизнедеятельность страны остановилась. Сейчас еще Россия потеряет нефтяной сектор, плюс существенно сократятся доходы и от продажи газа (начинается весенне-летний период, когда никому российский газ не нужен).

Причем все это – только начало. Учитывая, что многие страны принимают решение о продлении карантинных ограничений до конца мая, достигнутая недавно договоренность о сокращении добычи нефти на почти 10 миллионов баррелей в сутки не имеет смысла, это как мертвому припарки. Если ситуация останется такой, как есть, то, по моим прогнозам, к середине мая потребление нефти в мире будет составлять максимум 50 миллионов баррелей в сутки. То есть потребление сократится в два раза.

Это означает полнейший крах для России.

Для Украины же, напротив, такая ситуация с ценами на нефть на руку. Для нас это замечательно. Потому что, если верить НАК "Нафтогазу" в наших газохранилищах полно газа. И теперь, при таких ценах на нефть, бензин должен стать фактически бесплатным…

К тому же, Украина могла бы с огромной выгодой для себя воспользоваться нынешней ситуацией. Беда только в том, что в Украине до сих пор нет министра энергетики! По-моему, это – не случайность, и это говорит о том, что нынешнее украинское правительство не является самостоятельным. Ведь как раз в такой ситуации, когда резко падают цены на нефть, Украина, имея адекватного министра энергетики, должна была бы воспользоваться ситуацией: заполнить все, что только можно, нефтью, перерабатывать ее, причем желательно на своих заводах, а потом заполнить все базы нефтепродуктами. Посудите сами, ведь если сейчас закупать 95-ый бензин, то тонна такого бензина будет стоить где-то 40 центов, меньше половину евро! При такой цене это все обойдется нам в копейки.Читайте такжеРоссийский Титаник приплыл

Ведь беда добывающих компаний в том, что они не могут остановиться. Если они остановятся, прекратят добывать и продавать нефть, они тут же потеряют добывающие мощности, и будет остановлен их производственный цикл. Потому, чтобы поддерживать цикл, они вынуждены продолжать добычу нефти. Им некуда деваться!

Было бы в Украине разумное руководство, оно бы занялось этим прямо сейчас, стараясь в этот период сделать максимальные запасы, завезти как можно больше нефти, переработать ее и создать хотя бы годичный запас нефтепродуктов.

Дональд Трамп заявил, что намерен 75 миллионами баррелей нефти и полностью заполнить стратегические резервы США, то есть чтобы все хранилища были заполнены нефтью. Это – правильная политика. К сожалению, у нас нет своего Трампа – у нас есть арлекины, и этом наша проблема…

Возвращаясь к Российской Федерации, которая уверенно приближается к краху, важно отметить еще один момент: Украина в таких условиях не должна вести никаких переговоров с Россией, тем более, она не должна идти ни на какие уступки Москве. Сейчас мы как никогда твердо должны стоять на своем: требовать вернуть нам Крым и вывести войска с Донбасса. А если нет, то пускай Россия расхлебывает ту плачевную ситуацию, которая складывается из-за коронавируса в этих трех зонах: в Крыму, в оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

Ведь, если такая ситуация на рынке нефти сохранится хотя бы на две недели, Россия полностью потеряет свой золотовалютный запас.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда