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Черный день для Путина

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

20 мая 2020, 11:19публикуется на языке оригинала

В один злополучный день случилось крайне неприятное стечение обстоятельств для Кремля.

Путин
15 мая - черный день для Путина / Reuters

Неприятные известия ожидали Владимира Путина 15 мая 2020 года. Мало того, что Путин напуган эпидемией коронавируса, что он еще серьезно озадачен нефтяным кризисом и началом Великой мировой депрессией.

Но беда не приходит одна. А тут еще хуже - именно 15 мая, одновременно, два бывший союзника в годы Второй мировой войны - Япония и Германия преподнесли ему неприятные известия, сюрпризы с большими геополитическими последствиями для Кремля. В этот злополучный день Путина ожидали крайне неприятное стечение обстоятельств или большая случайность.

15 мая 2020 года японские МИД официально заявило, что Япония распространила свой суверенитет на Южные Курильские острова, которые были захвачены во Второй мировой войне. С этой минуты Токио отрыто считает эти остова, как оккупированные Россией. Теперь Япония, как и Украина, будет требовать освобождение своих, оккупированных Россией территорий. Соответственно, Курилы и Крым-Донбасс.

Читайте такжеПутин махнул на Украину рукой? Как изменилась российская пропаганда15 мая 2020 года Германия официально объявила России, что отказывается от борьбы за судьбу Северного потока-2 на основании решения Федерального сетевого агентства и норм обновленной газовой директивы ЕС. Теперь Кремлю, на время, придется расстаться с планом отказа от использования украинских ГТС и Путин теряет мощный рычаг шантажа на Киев.

Виктор Небоженко Владимир Путин новости Германии Новости Японии
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