15 мая - черный день для Путина / Reuters

Неприятные известия ожидали Владимира Путина 15 мая 2020 года. Мало того, что Путин напуган эпидемией коронавируса, что он еще серьезно озадачен нефтяным кризисом и началом Великой мировой депрессией.

Но беда не приходит одна. А тут еще хуже - именно 15 мая, одновременно, два бывший союзника в годы Второй мировой войны - Япония и Германия преподнесли ему неприятные известия, сюрпризы с большими геополитическими последствиями для Кремля. В этот злополучный день Путина ожидали крайне неприятное стечение обстоятельств или большая случайность.

15 мая 2020 года японские МИД официально заявило, что Япония распространила свой суверенитет на Южные Курильские острова, которые были захвачены во Второй мировой войне. С этой минуты Токио отрыто считает эти остова, как оккупированные Россией. Теперь Япония, как и Украина, будет требовать освобождение своих, оккупированных Россией территорий. Соответственно, Курилы и Крым-Донбасс.

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