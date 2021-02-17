Власти провалили вакцинацию и теперь пытаются снять с себя вину

Задержка с поставкой вакцин может растянуться на месяцы / Reuters

Вакцинация против COVID-19 в Украине могла бы начаться еще в конце января. Потому что соглашение с китайской компанией Sinovac на поставку вакцины было подписано вовремя. И по ее условиям в течение 30 дней с момента одобрения в ряде стран (а это произошло 13 и 18 января) планировалась поставка. Поэтому проблем не должно быть. Однако, по разным инсайдам, правительство могли просить начать вакцинацию не с китайской вакцины, а с Pfizer, поскольку это – дружественный геополитический жест. Но дальше в игру включились внутренние игроки, что, в конце концов, привело к задержке.

Так, ГП "Медицинские закупки" начали играть некомандно по отношению к Правительству. Это предприятие представляет очень важный для государства институт независимого закупочного агентства. Однако участвовать в политических играх, разглашать коммерческую тайну в непроведенны сделках – это фактически создать Украине негативный имидж в общении с иностранными фармацевтическими компаниями.

В мире сейчас "рынок продавца", а не "рынок покупателя". Нужно понимать потребности партнеров - для фармкомпаний огласка деталей своих контрактов и цен равна убийству их бизнеса в сотнях стран. Украина не настолько крупный заказчик, чтобы фармкомпании согласились из-за ссор наших чиновников терять прибыли значительно больших заказчиков. Поэтому у нас такие проблемы с переговорами, и из-за этого скандала будет еще труднее.

Читайте такжеСтепанов резко отреагировал на расследование НАБУ из-за закупки COVID-вакцинДело НАБУ продолжает историю борьбы ГП "МЗУ" за автономию. Непонятно, это личные амбиции ее руководителя или ставка на безраздельный контроль над ресурсами. Судя по заявлениям главы Медзакупок, Арсена Жумадилова, главной причиной открытия дела стала цена вакцины на 1 доллар выше, чем звучала в переговорах. Однако экспертной среде пока не понятна подоплека для такой оценки. Ведь слова на переговорах - это не объективные вещи, это не контракт. Тем более, что цена коммерческой поставки существенно зависит от условий поставки.

Есть международные правила Инкотермс и согласно им бывают совершенно разные форматы цен. Например, цена в двери производителя в Китае будет безусловно ниже, чем в дверях самолета в аэропорту Борисполь или на складе Минздрава. Также могут влиять на цену и условия оплаты, ведь общеизвестно - если средства идут напрямую в КНР, то это будет дешевле. Однако и повлиять на возврат средств в случае отмены контракта правительству будет довольно трудно. И таких вариантов множество, а вся эта ситуация со сравнением реальной цены с возможной при предыдущих разговорах - не столь проста, как ее подают обиженные стороны.

Более того, за этими разговорами о деньгах мы выплескиваем ребенка вместе с водой. Эта закупка важна не для того, чтобы тот или иной чиновник кичился математикой, а для сохранения жизней уязвимых категорий населения. Государство Израиль не стесняется сообщать, что они переплатили по своим контрактам ради получения крупных партий вакцины как можно раньше, в конце 2020 года. А у нас НАБУ не стесняется ставить под угрозу вакцинальную кампанию всей нации.

Сейчас есть риск, что на анализ и переговоры со сторонами уйдет несколько месяцев. У нас никогда такие расследования не бывают быстрыми. И каков бы ни был исход со стороны наказания чиновников, для граждан он будет один – 5-20% смертей невакцинированных людей из группы риска, которые за эти месяцы расследования встретили инфекцию.

Поэтому сейчас процесс начала вакцинации может задержаться, по меньшей мере на неделю, ведь все это время будут идти консультации офиса президента с международными партнерами о том, как получить китайскую вакцину, которая, по сути, была единственным, что мы имели своего, то есть независимого от других дарителей. Но поскольку китайский производитель, скорее всего, уже перепродал эту партию вакцин, зарезервированных для Украины, другой стране, то неделя задержки может вполне растянуться на несколько месяцев. А это, в свою очередь, делает нас зависимыми от того, подарят ли нам вакцину Pfizer и что будет с контрактом на AstraZeneca. С последним, кстати, не все пока понятно потому что, напомню, сначала вакцину этого производителя нам обещали помощь по глобальной инициативе COVAX, а теперь мы ее покупаем.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда