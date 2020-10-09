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Экономический ослик Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

9 октября 2020, 09:08

Вся жизнь в Украине свелась исключительно к получению и возврату кредитов.

После победы Революции Достоинства все наши правительства стали рапортовать о своих успехах в области занятия денег. Умение выбить очередной кредит у богатенького Запада стало считаться самым ценным качеством любого правительства. После очередного вымученного кредита всегда выступает президент и делится с народом радостной новостью, которая "еще раз доказывала, что Украина находится на правильной траектории реформ".

Временами складывается впечатление, что нам нужно правительство исключительно для того, чтобы брать кредиты. Ведь, начиная с 2014 г., вся наша жизнь свелась исключительно к получению и возврату кредитов.

Читайте такжеКредитом от ЕС Украина ввязалась в очередную кабалуВот и сейчас Владимир Зеленский поспешил торжественно поделиться благой вестью: Великобритания жалует нам 1,4 млрд евро кредита на развитие нашего вооружения. Я бы добавил, на то чтобы закупить в Англии на эту сумму все, что им надо, нам продать и еще выплатить потом проценты.

Вооружение, конечно, хорошо, но есть одно "но". Кредит на вооружение не создает добавочной стоимости. То есть такой кредит не работает на экономику.

Может быть поэтому наша экономика уже много лет похожа на того ослика на рисунке? Чем больше мы занимаем у МВФ, тем выше поднимает наш экономический ослик.

Владимир Зеленский новости Великобритании кредит МВФ Андрей Головачев
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