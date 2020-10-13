Как Украину пытаются втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе

Украинцам не стоит влезать в конфликт в Нагорном Карабахе / Reuters

С горечью наблюдаю, как Украину и украинцев пытаются втянуть в азербайджано-армянский конфликт. При том, что этнические армяне и азербайджанцы до сих пор жили в нашей стране мирно, и наравне с другими гражданами Украины участвовали и в революционных событиях, и в войне.

Чаще всего тянут на сторону Азербайджана. Аргументы нехитрые: азербайджанская армия ведёт освободительную войну за свои территории, победа в этой войне откроет дорогу к освобождению Крыма и Донбасса, и вообще Алиев не признал Крым российским.

Но не стоит проводить параллели между аннексией Крыма, оккупацией Донбаса и событиями в Нагорном Карабахе. У нас не было и нет этнического конфликта, Украина очевидно подверглась агрессии со стороны соседнего государства. А борьба за Карабах - это давняя кровавая история с убийствами мирного населения и взаимной ненавистью.

В этой войне не стоит становиться ни на чью сторону. Потому что в Карабахе военного решения нет, если только это решение не является "окончательным", связанным с этническими чистками и геноцидом мирного населения.

Что касается признания или непризнания Крыма российским, то это вопрос можно отнести только к оценке действий руководства Армении и Азербайджана, степени их "завязанности" на Россию или Турцию. Можно сказать, что Пашинян - не друг Украины, а Алиев - друг. Хотя понятно, что авторитарный руководитель Азербайджана, так же как и диктатор Беларуси вряд ли могут быть настоящими друзьями демократической европейской страны, какой себя считает Украина. Кстати, Северная Корея только год назад признала Крым российским. Значит ли это, что Ким Чен Ын с 2014-го по 2019-й был другом нашей страны?..

Читайте такжеАзербайджан как никогда близок к победе в Нагорном КарабахеОтдельно про позицию Турции, которая не признала Крым российским. И понятно почему - потому что Турция тоже претендует на влияние в Крыму. Слабый, брошенный на произвол судьбы, никому особо не нужный Крым, каким он был до российской аннексии, для Турции гораздо привлекательнее грозного "непотопляемого авианосца", каким его делает Россия.

Эрдоган открыто поддержал Азербайджан, и оказал ему всестороннюю помощь в войне за Нагорный Карабах. Такая воинственная риторика/политика, учитывая давние, непростые, мягко говоря, отношения армян с Османской империей, ещё больше подливает масла в огонь.

И вот теперь Украину фактически зовут открыто поддержать Азербайджан в заскорузлом этническом конфликте. И стать на сторону Турции в давнем противоборстве двух империй. А заодно поссорить азербайджанцев и армян в Украине. Уверен, этого не стоит делать. У украинцев есть свои национальные интересы, отличные от интересов всех других сторон.