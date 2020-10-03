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Как Запад лепит из Навального главного российского оппозиционера

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

3 октября 2020, 11:25

Прямо обвинив Путина в отравлении, Навальный вошел в игру, причем надолго.

Навальный
После заявления Навального об отравителе в адрес Москвы последуют санкции, а самому Навальному предстоит стать важным провайдером интересов Запада в России / Reuters

Алексей Навальный утверждает, что лично президент Российской Федерации Владимир Путин стоит за его отравлением, и других версий случившегося у него нет. Говоря об этом заявлении Навального, следует отметить, что мы живем в эпоху постмодерна, когда легко "сову натягивают на глобус", то есть при отсутствии нужных фактов они просто конструируются – когда желаемой реальности нет, ее создают.

Дело тут не в эмоциях Навального, а в существовании консенсуса коллективного Запада относительно информационного давления на российского президента.

Не думаю, что у Путин был личный интерес в отравлении Навального, поскольку тот был удобен для Владимира Владимировича, как реестровая оппозиция, которая не создает особых проблем. Навальный – из того же разряда, что и Собчак. А люди, знающие кремлевские расклады, прямо говорят о том, что у Путина к Собчак весьма сентиментальное отношение. У нее проводят обыск, изымают деньги, но затем их возвращают – это выглядит очень странно, учитывая, что российская правоохранительная машина гуманизмом не отличается. В том же ряду – и Навальный.

Читайте такжеКак Запад начал готовить Навального к посту президента РоссииСкорее, Алексей Навальный пал жертвой борьбы разных "башен Кремля". А личного мотива устранять Навального у Путина не было.

Однако сейчас, с точки зрения политической конъюнктуры, следует говорить, что именно Путин виновен в отравлении. Вот Навальный это и делает.

Естественно, теперь, после этого заявления, Запад будет выступать с точно такой же позицией – будет винить в отравлении Путина. После этого следует ожидать новых санкций в отношении Москвы или российского лидера. Это могут быть санкции экономического и финансового характера, а также касаться тех или иных аспектов технологического сотрудничества с Россией. Либо же речь может идти о том, чтобы не допустить демонтажа уже существующих санкций. Тут всякое лыко в строку…

Так что такого рода заявление со стороны Навального было крайне необходимо Западу, чтобы был еще один повод дальше давить на Путина – мол, раз Навальный об этом говорит, значит, это является истиной. Однако далеко не всегда громкие политические заявления соответствуют реальности.

Не исключено, что теперь Запад будет активно противопоставлять Путина Навальному и наоборот и будет активно лепить из Навального весомую политическую фигуру на будущее. Ведь у Запада есть определенные проблемы с шорт-листом кандидатов на такие роли в России. И сейчас Навального явно рассматривают в качестве такой перспективный фигуры. Необязательно речь идет о президентском кресле – вполне возможно, что Навальному отведут роль важного провайдера интересов Запада в российском политическом бомонде. Во всяком случае, он теперь в игре. И очень надолго. Теперь Навального будут представлять в качестве главного оппозиционера России.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Андрей Золотарев Владимир Путин Алексей Навальный отравление Навального Ксения Собчак
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