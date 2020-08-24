Кто и зачем отравил Навального

Навальный мог возглавить протест против Путина / Reuters

Для начала ответим на вопрос " зачем?"

В Кремле отлично понимают, что жизенній цикл Путина, как и Лукашенко, подошёл к концу. Общество уже не связывает с ними своих надежд на улучшение жизни , психологически устало от них и готово пойти на риск перемен и силой отстранить безумных стариков от власти. Протесты в Хабаровске и восстание в Беларуси убедительно это продемонстрировали.

Однако, оба диктаторских режима пока ещё держатся, потому что и в Хабаровске, и в Минске не было сильных, целеустремлённых, смелых, харизматичных лидеров, способных ставить конкретные политические цели. А без таких лидеров восстания не могут иметь успеха.

Алексей Навальный в России как раз и является таким лидером, вокруг которого могли бы объединиться все регионы России. Далее все понятно: путинский режим начал уничтожать тех, кто потенциально мог бы консолидировать вокруг себя протестные настроения во всех регионах. Ранее был убит Немцов.

Кто покушался на жизнь Навального?

Читайте такжеКто стоит за отравлением НавальногоТут надо понимать, что среди силовиков, которым принадлежит реальная власть в России, сейчас нет единства. Среди них условно можно выделить две группировки

1. Ястребы, которые, что называется, будут до последнего отстреливаться в кабинетах и готовы утопить страну в крови в борьбе за свою власть

2. Прагматики, которые понимают, что режим Путина тупиковый и потому он безнадежен. Поэтому они готовы списать кремлевскую крысу, возглавить процесс перемен во главе с Навальным, или кем либо другим, чтобы вписаться в новую власть и сохранить свою жизнь и активы.

Вне всякого сомнения Навального отравили ястребы.

Если Алексей выживет и решится возвратиться в Россию, то он все равно будет так или иначе уничтожен. Кэбня его непременно добьет.