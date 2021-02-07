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Кто толкнул Зеленского на обострение с Путиным

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

7 февраля 2021, 08:20

После поражения Путина в Карабахе, самое время подвинуть его и в другом месте — Украине.

Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган готовится выдавить Путина из Украины с помощью Зеленского/ Reuters

Отзыв лицензии у ряда украинских телеканалов — это вряд ли можно назвать репрессиями и политическими гонениями на оппонентов Зеленского. Хотя владельцы этих каналов — как раз люди из противостоящего Зеленскому лагеря. И более того — их связывают с олигархом Медведчуком, который по сути, представляет интересы кремлевского режима и лично Путина на территории Украины.

Украина лишилась суверенитета в 2014 году и пока нет ни одного признака того, что сумеет его приобрести хотя бы в обозримом будущем. А значит — она либо объект, либо инструмент чужой политики. Нет и не может быть никаких "хитрых планов Зеленского" просто в силу этого обстоятельства. А значит — он лишь исполнил чье-то внешнее по отношению к Украине решение. И вот здесь могут быть варианты.

По факту удар по структурам, связанным с Медведчуком — это удар по Путину. Причем личностный удар. Практика персонализированного управления требует создания некомфортной и конфликтной ситуации для того конкретного человека, на которого и рассчитан удар. С целью вынудить его совершить заранее просчитанные действия. С такими примитивными существами, как бандиты и уголовники, персонализированное управление работает практически безупречно. Пацанские понятия не позволяют поступать как-то изощренно. В ответ на удар по "своим" братва ожидает от пахана ответного и симметричного удара. "Ответка", - так, кажется, это называется у бандитов.

Читайте такжеКак Зеленский из Ющенко превратился в ПорошенкоПутинское окружение, вне всякого сомнения, в ответ на "дерзкие" действия Зеленского будет ожидать от своего пахана той самой "ответки". И ему особо деваться некуда — не поймут.

Логично предположить, что люди, посоветовавшие Зеленскому такой шаг, ожидают как раз этого ответа. И даже не очень сложно предположить, где именно он будет нанесен. На Донбассе, конечно. У Украины и России в процессе стремительной деградации отношений настолько сузилось поле соприкосновения, что выбора как такового у Путина для ответа и нет.

Однако вопрос — кто именно толкнул Зеленского на обострение. Простой ответ — США, и он может быть вполне верным, так как новая администрация будет проводить ревизию украинского направления американской политики, которое зашло в тупик при Трампе. А для этого нужен кризис.

Однако есть и еще один вариант, кто может стоять за будущим обострением. Это Турция. Турки набрали ход и то, что после карабахской войны они будут продолжать обострять игру, особых сомнений нет. При этом Путин для Эрдогана — предельно удобный противник. Эрдоган в ходе столкновений с Россией начиная с 2015 года всегда и во всех эпизодах добивался нужного для себя результата. В первую очередь потому, что понимал пределы, до которых можно и нужно ущемлять интересы Путина без риска, что последний посчитает себя загнанным в угол. Эрдоган обладает прекрасным чутьем — где и в каком месте оставить щелочку, в которую позволит сбежать своему "партнеру".

Читайте такжеУ Зеленского появился шанс стать настоящим президентом УкраиныИменно таким образом Эрдоган взял под контроль практически весь север Сирии, а там, где полный контроль ему не удался — восточнее русла Евфрата — он свел вничью любые возможности Путина. В Ливии Эрдоган разгромил путинских марионеток и частных наемников, но не стал добивать Хафтара, хотя бы потому, что его задача — не разгромить противников триполитанского правительства, а всего лишь не дать им его свергнуть. Теперь Эрдоган буквально вломился в Закавказье, разменяв свое вторжение на сохранение лица Путина.

Везде Путин сдает позиции Эрдогану, который достаточно умен, чтобы не выставлять Путина тем, кем он есть на самом деле — бездарью и неумехой.

Для Эрдогана критически важным для строительства "логистической сверхдержавы" является вопрос контроля всех направлений в Европу с юга и востока Евросоюза. И без Украины его "сверхдержава" будет несамодостаточной.

Смысл "логистической сверхдержавы" вполне очевиден. Все, кто торгует с Европой с юго-восточного направления, должны договариваться с Эрдоганом. Ничего нового: любой барон ставил свой замок у реки и строил мост, чтобы собирать за проход по этому мосту причитающуюся ему ренту. Солидный и уважаемый бизнес. Эрдоган строит свой мост, рассчитывая продавать проход по нему всем желающим. Проблема лишь в том, что есть и другие бароны, считающие эту территорию своей вотчиной. А потому Эрдоган ведет войны, обеспечивая этому мосту безопасность.

Сейчас, после поражения Путина в Карабахе, самое время подвинуть его и в другом месте. И это место известно — Украина. А после Карабаха примерно понятно, как именно будут двигать Кремль, благо ситуация почти что симметрична.

Читайте такжеВинни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка ЗеленскогоТурки активнейшим образом сегодня внедряют сотрудничество с ВСУ, делая основной упор на те же инструменты, которые позволили одержать победу в Карабахе. Руководство компании "Байкар" буквально днюет и ночует в Киеве, а буквально неделю назад неопознанный летательный аппарат нанес удар по позициям ДНР вблизи Донецка, причем параметры полета этого аппарата вполне соответствовали турецкому Байрактару.

Если и еще одна особенность, аналогичная карабахской войне: Армения так и не рискнула развернуть свою армию в Карабахе, предпочтя капитуляцию. В случае повторения карабахского сценария на Донбассе ввод российских войск, как в 2014 году, будет слишком маловероятным — не те условия. Прямой конфликт России и Украины в таком сценарии вряд ли возможен, а в "гибридной" войне шансов у Кремля против Турции практически нет. Во всяком случае, ни в Сирии, ни в Ливии, ни в Карабахе ничего сделать не удалось, везде Путин проиграл, причем проиграл навылет. Как может произойти на Донбассе — это, конечно, вопрос, но пока шансы крайне невелики.

При этом стоит понимать, что перед Турцией не стоит задача разрешить донбасский конфликт. Ей вообще на него наплевать. Цель Эрдогана — ввести миротворцев-наблюдателей и обеспечить военное присутствие Турции на территории Украины, причем на максимально долгий срок.

А для этого как раз никакого решения донбасской проблемы не требуется. Требуется ее обострение, поражение кремлевских марионеток и их капитуляция с сохранением самого конфликта. А вот в рамках капитуляции турецкое военное присутствие станет неизбежным и будет признано в Кремле.

Читайте такжеЗа отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским кресломПоэтому сейчас Путина приглашают завязать конфликт на Донбассе в качестве "ответки" за недружественные действия против "своего пацана", после чего Эрдоган постарается повторить ровно то же самое, что ему удавалось и ранее. Тем более, что воевать-то будут не турки, а какие-то украинцы. Но за турецкие интересы, конечно.

Во всяком случае, вероятность внезапного обострения обстановки на Донбассе сейчас возрастает. Но вот насколько — тут пока сложно понять.

Владимир Зеленский Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Эль Мюрид
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