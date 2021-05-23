Медведчук как соавтор режима Порошенко

Виктор Медведчук / УНИАН

Еще в марте, как только появились первые пленки Медведчука, я говорил, что этот деятель появился на Банковой с первых дней президентства Порошенко и не по требованию Меркель или еще кого-то. Я утверждал, что Медведчук был причастен не только к переговорному процессу с Россией и бизнеса с оккупированными территориями, но и вмешивался в проведение военных операций и принимал участие в конструировании режима Порошенко.

Читайте такжеВ СБУ рассказали о "пленках Медведчука" и намекнули на новый компроматПорошенко был нужен Медведчук как спарринг-партнер во внутренней политике. У меня есть основания полагать, что именно Банковая частично поспособствовала тому, чтобы в 2018 году Медведчук появился в качестве соучастника ОПЗЖ.

Приход Медведчука в эту политсилу привел к расколу бывших "регионалов": отхода группы Ахметова-Новинского от "газовиков" Левочкина-Бойко. Медведчук казался токсичным даже для Вилкула и Новинского.

На противопоставлении "патриотического" БПП российской "пятой колонне" Петр Алексеевич хотел выигрывать выборы. Публично боремся и хейтим друг друга, а в стратегических вопросах – взаимодействуем.

Поэтому когда сегодня Порошенко и его фан-клуб пытается отмежеваться от Медведчука, подать их сотрудничество как "ситуативное" и "лишь относительно обмена пленными", "навязанное извне сотрудничество" и тому подобное, следует помнить, что Медведчук зашел впервые на Банковую на второй день после президентских выборов 2014 года в качестве партнера нового главы государства.