УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Медведчук как соавтор режима Порошенко

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

23 мая 2021, 20:13

Порошенко был нужен Медведчук как спарринг-партнер во внутренней политике.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Еще в марте, как только появились первые пленки Медведчука, я говорил, что этот деятель появился на Банковой с первых дней президентства Порошенко и не по требованию Меркель или еще кого-то. Я утверждал, что Медведчук был причастен не только к переговорному процессу с Россией и бизнеса с оккупированными территориями, но и вмешивался в проведение военных операций и принимал участие в конструировании режима Порошенко.

Читайте такжеВ СБУ рассказали о "пленках Медведчука" и намекнули на новый компроматПорошенко был нужен Медведчук как спарринг-партнер во внутренней политике. У меня есть основания полагать, что именно Банковая частично поспособствовала тому, чтобы в 2018 году Медведчук появился в качестве соучастника ОПЗЖ.

Приход Медведчука в эту политсилу привел к расколу бывших "регионалов": отхода группы Ахметова-Новинского от "газовиков" Левочкина-Бойко. Медведчук казался токсичным даже для Вилкула и Новинского.

На противопоставлении "патриотического" БПП российской "пятой колонне" Петр Алексеевич хотел выигрывать выборы. Публично боремся и хейтим друг друга, а в стратегических вопросах – взаимодействуем.

Поэтому когда сегодня Порошенко и его фан-клуб пытается отмежеваться от Медведчука, подать их сотрудничество как "ситуативное" и "лишь относительно обмена пленными", "навязанное извне сотрудничество" и тому подобное, следует помнить, что Медведчук зашел впервые на Банковую на второй день после президентских выборов 2014 года в качестве партнера нового главы государства.

Петр Порошенко Виктор Медведчук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021 Дмитрий Комаров удивил необычным открытием в украинской природе в новом тревел-шоуДмитрий Комаров удивил необычным открытием в украинской природе в новом тревел-шоу "Страсть и игривость": Настя Каменских удивила сексуальной фигурой в ярком купальнике"Страсть и игривость": Настя Каменских удивила сексуальной фигурой в ярком купальнике Российская телеведущая без лифчика показала сексуальные формыРоссийская телеведущая без лифчика показала сексуальные формы 23 мая: праздник именин Земли и День Симона, приметы, запреты23 мая: праздник именин Земли и День Симона, приметы, запреты

Последние новости

05:15
Дипломат предупредил об опасности потери Украиной Донбасса
05:05
Журналист объяснил, почему Кремль опасается встречи Путина и Байдена Видео
04:53
В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Фото Видео
04:42
В Слуге народе сделали заявлении об инициативе Зеленского о референдуме по Донбассу Видео
04:22
Роковой рейс экс-главреда Nexta: эксперт объяснил фатальную деталь с Ryanair Видео
Реклама
03:54
Назван лучший способ сжечь жир на животе
03:02
На Украину сегодня налетят мощные ливни и грозы Видео
02:16
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
01:36
Гороскоп на завтра 25 мая 2021 всех знаков Зодиака: успех в трех сферах и признание Видео
00:51
Борт уходил от погони: эксперт оценил странные маневры рейса Ryanair с Протасевичем Видео
00:19
Империя воскресла: почему Россия вычеркивает диссидентов из своей истории мнение
00:01
Гороскоп на сегодня 24 мая 2021 всех знаков Зодиака: достойное вознаграждение, запретные приключения Видео
23 мая, воскресенье
23:53
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая жара Видео
23:24
"Вы убили собственного пассажира": Ryanair в соцсетях засыпали гневными комментариями Видео
22:54
Сборная Украины на последней секунде вырвала ничью у Бахрейна Фото Видео
22:39
У Зеленского анонсировали новые санкции против РФ и назвали причину Видео
21:59
В ЕС заговорили о новых и более жестких санкциях против России Видео
21:44
Экстренная посадка рейса с Протасевичем: стало известно об угрозах экипажу Видео
21:24
"Ошибочно и безграмотно": в Крыму разразились резкой инициативой в адрес Украины по границам Видео
21:23
Инфекционист назвал причину провальной вакцинации от коронавируса в Украине Видео
Реклама
21:14
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
21:00
Вещи, которые женщине нельзя одевать на свадьбу Видео
20:53
Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не выбросить счастье Видео
20:45
Арестович оценил вероятность сделки Байдена и Путина по Украине Видео
20:42
На Украину обрушится мощный циклон: где ждать проливных ливней с грозами Видео
20:13
Медведчук как соавтор режима Порошенко мнение
20:05
В Ryanair раскрыли детали экстренной посадки в Минске рейса с основателем Nexta Видео
19:55
Врачи назвали самый опасный алкоголь для организма Видео
19:35
В России сделали прогноз по встрече Зеленского с Путиным и вопросу Крыма Видео
19:19
Киев потребовал освободить Протасевича и выдвинул обвинение Минску Видео
19:11
Победители Евровидения-2021 влипли в скандал: появились новые подробности Видео
18:56
В Нафтогазе заявили о планах по остановке Северного потока-2 и обратились к США Видео
18:46
Тихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста Протасевича Видео
18:44
Задержание основателя Nexta Протасевича: ЕС поставил жесткое условие Беларуси Видео
18:03
Матчи 5 на 5 и карта "Монте-Карло": что показали на стриме по Overwatch 2 Видео
17:55
В Италии с огромной высоты рухнул фуникулер с людьми, много жертв Видео
17:39
На Банковой сделали заявление о планах по встрече Зеленского и Путина Видео
17:31
Под Львовом мужчина месяцами прятал труп своей жены ради пенсии Видео
17:15
Crytek начала активно тизерить ремастер "убийцы видеокарт" Crysis 2
16:41
"Захват" самолета с основателем Nexta: у Тихановской грозят Лукашенко жесткой ответкой Видео
Реклама
16:37
В Кремле объяснили слова Путина о готовности "выбить зубы" и пригрозили ударом Видео
16:33
Перепутали с Valheim? Стратегия о викингах Frozenheim окупилась в первый же день Видео
15:57
Ракетный удар по Украине: эксперт оценил худший сценарий агрессии РФ Видео
15:56
Невероятно вкусный рецепт молодой капусты всего за 10 минут Видео
15:44
Молили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на Хмельнитчине
15:30
Разработчик Xbox рассказал о пасхалке, которую не удавалось обнаружить 20 лет
15:28
Открытие безвиза ЕС и Украины: в Кабмине сделали заявление о COVID-паспортах Видео
15:26
У Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму Видео
15:01
В Минске срочно сел "заминированный" самолет с основателем телеграм-канала Nexta на борту Видео
15:00
Саммит США-РФ: у Путина похвалились стратегическим вооружением и заговорили о сдерживании Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять