Момент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет"

Оппозиции Армении будет сложно свергнуть Пашиняна с поста премьера / Reuters

Военный переворот в Армении – это игра бывших элит, креатуры которых на прошедшей неделе были уволены из Вооруженных сил. Исходя из этого, дальнейшее развитие ситуации в Армении напрямую будет зависеть от способности оппозиции мобилизовать общество.

Если они смогут собрать людей под призывом к защите армии, то тогда у них есть шанс заставить Пашиняна уйти в отставку. Если же этого не произойдет, то для самого Пашиняна это станет поводом окончательно зачистить военное руководство страны от нелояльных кадров и поставить туда "своих". Собственно то, что Пашинян и так намеревался сделать уже давно, но ранее для этого, во-первых, не было возможности ввиду негативного имиджа после проигрыша в войне, а во-вторых, это было сложно провернуть из-за большого доверия к армии у населения Армении.

Поэтому сейчас ситуация в Армении может сойти в игру с нулевой суммой – либо оппозиция окажет давление на правительство и Пашинян пойдет на уступки или уйдет в отставку, или же, как и в прошлый раз, она не сможет мобилизовать достаточного количества людей и организовать акции протеста, а также не сможет выдвинуть альтернативных кандидатов и внятно скоммуницировать свой план действий и свое видение будущего Армении после войны.Читайте такжеВоенная авиация и второе заявление Генштаба: что происходит в Армении

На данный момент наиболее вероятен вариант повторения событий конца прошлого года. Поскольку у оппозиции в Армении есть три проблемы:

До сих пор есть существенный процент людей-сторонников Пашиняна (около 30%), которые до сих пор ему верят и выйдут его защищать; Многие люди из тех, кто не поддерживает премьера, были бы рады его уходу, но не видят ему альтернативы. А оппозиция в лице бывших элит, связанные с экс-президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном в основном предлагают старых кадров, которых все знают и возвращения которых не хотят; Так как прошло время с момента завершения Карабахской войны, момент эмоций упущен. Первая протестная волна всегда самая сильная – именно на ней всегда можно наиболее удачно капитализироваться. И хоть для народа проигрыш в войне – это до сих пор чувствительный вопрос, сегодня оппозиции придется действовать в условиях сниженного интереса к уходу Пашиняна.

В любом случае, перспектива протестов станет четко ясна в ближайшие дни. Безусловно, нахождение Пашиняна на должности напрямую связано с обязательствами, которые он взял на себя во время подписания в ноябре трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и РФ. Но даже если Пашинян уйдет с поста, это никак не изменит военных перспектив в Нагорном Карабахе. Ведь дело не в Пашиняне, а в том, что это никому не выгодно. Ведь, с одной стороны, у армянских элит нет для этого ресурсов, а с другой (и что самое главное) – этого не допустят внешние силы, так как Россия и Турция пока заинтересованы в перемирии. И пока это остается так, никакого обострения ждать не стоит ни со стороны Армении, ни со стороны Азербайджана.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда