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Навальный едет закапывать фюрера в ближайшей канаве

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

14 января 2021, 09:50

После этого и Навальный, и его структура перестанут соответствовать логике процесса и исчезнут безо всяких репрессий.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января. Аналогия с возвращением Ленина и броневиком на Финляндском вокзале будут несколько натянуты - Ленин возвращался уже после краха царского режима в бурлящую политическую среду. Навальный возвращается (если, конечно, вернется) в болото, а потому его приезд скорее всего, станет броском камня в тину - она просто чавкнет и на этом всё.

С другой стороны, вариантов у Навального немного: остаться в Европе для него означает смерть как политика. Уже через полгода его просто забудут.

Возвращение Навального - это несомненно, игра на обострение. ФСИН, запустив историю с переквалификацией условного отбытия наказания на реальное, подняла ставки, в расчете на то, что Навальный скажет "пас". Но Навальный принял и бросил на стол снятое с пальца кольцо. Теперь чисто покерная ситуация - суд должен решить непростую дилемму - поддержать ФСИН и бросить на стол еще одну пачку долларов или отказать - спасовать. При этом все стороны отчаянно блефуют, так что даже не совсем понятно, что у них на руках.

Проблема Навального известна: он обладает единственной дееспособной квази-оппозиционной структурой в стране.

Все остальные "оппозиционные" силы либо прикормлены до состояния недвижимого ожирения вроде разнообразных коммунистов и прочих подобных, либо пребывают в бесконечном процессе создания-развала маргинальных камерных тусовок. При этом собственно оппозиции в стране, конечно, нет - хотя бы потому, что в стране нет политики - то есть, легальной борьбы за власть. Подковерная политика есть - аппаратные войны (ну, или их называют еще "борьба Башен"), но это чистой воды византийщина, а потому называть ее политикой в современном смысле этого понятия нелепо.

Так вот, структура Навального - это чисто персоналистская история. Как, к примеру, ЛДПР. И в этом ее критическая проблема. Без вождя такая структура обречена на распад, причем достаточно быстрый.

Это, кстати, касается и кремлевского режима - уход Путина немедленно обрушит все балансы и расклады буквально до их фундамента.

Читайте такжеРоссию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после ГитлераВ этом смысле Навальный - плоть от плоти современной российской деспотии, и тот, кто предполагает, что он за демократию и всё вот это, либо добросовестно по глупости, либо не совсем добросовестно, но всё равно глубоко ошибается. Уж каким записным демократом был Ельцин, когда ходил на митинги, но попав во власть, выстроил ее в духе все той же поздней КПСС со всеми ее родовыми травмами. Наивно полагать, что деспотичная структура Навального даже теоретически может стать матрицей для демократической структуры управления страной. Впрочем, Навальный - он вообще не про строительство, он про разрушение. Что, в общем-то, сейчас и востребовано. Чтобы строить что-то новое, нужно разрушить что-то старое. Вот потому на данном этапе фигура Навального объективно востребована и даже в каком-то смысле играет прогрессивную роль - но ровно до той минуты, когда режим рухнет. После этого и Навальный, и его структура перестанут соответствовать логике процесса и исчезнут безо всяких репрессий.

Эта структура - провокативная и деструктивная, ее единственный функционал - "раскачивать бункер". Как только фюрера вынесут из рейхсканцелярии в белой простыне и прикопают в ближайшей канаве, задача раскачивать это сооружение будет выполнена. А потому пропадет необходимость в ее структурном оформлении.

Пока же задача остается прежней. Посадят Навального под замок или оставят на свободе - стоящие за ним силы обыграют любой сюжет. Хотя, скорее всего, постараются не допустить его посадки. Кстати, посадить его будет не так уж и просто - сейчас у Кремля задача закрыть тему неудачного отравления, а закрытие недоотравленного Навального снова вернет ее в оборот.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный Эль Мюрид
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