УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что изменит президентство Байдена в украино-американских отношениях

Александр Кочетков

политический аналитик

10 ноября 2020, 19:26

Можно было бы надеяться на перезагрузку отношений со Штатами, но украинская власть действует без стратегии, как примитивное существо – на уровне безусловных рефлексов.

false
Победа Байдена пойдет на пользу планам Порошенко о реванше, но абсолютно не на пользу Украины / УНИАН

Мир сегодня очень быстро меняется: он становится более эгоистичным, и каждая страна старается, в первую очередь, решать свои проблемы и действовать в собственных интересах. А потому, кто бы ни победил на выборах в Соединенных Штатах – Трамп или Байден, в первую очередь, он бы занимался проблемами Штатов, в частности, пытался бы сокращать расходы на миротворческие проекты, помощь другим странам и тому подобное.

Поэтому принципиально американо-украинские отношения не изменились бы после выборов в США, потому что и Байден, и Трамп, прежде всего, будут работать на Соединенные Штаты.

Приход к власти Байдена, в принципе, давал бы основания надеяться на помощь Украине от США, так это новое лицо, новый аппарат, все по-новому, то есть мы могли бы перезагрузить отношения с Соединенными Штатами.

Читайте такжеЧто для Украины означает победа БайденаНо... Для этого Украина должна иметь собственную стратегию действий и развития отношений с Вашингтоном, поэтому сначала нужно было бы проанализировать историю отношений, выяснить, где и что было не так, предложить пути исправления ошибок. А у нашей власти нет никакой стратегии. Она рефлексирует исключительно на то, что происходит, как примитивное существо, которое укололи чем-то острым, и оно поджимает лапку. То есть наша власть действует на уровне безусловных рефлексов, безо всякой стратегии.

Поэтому ничего в отношениях с США принципиально измениться не может.

Поэтому Украина оказывается в ситуации, когда не она играет, а ее играют. Мы стали уже даже не шахматной фигурой, а шахматной доской, на которой играют другие и которую могут перевернуть, если партия кому-то не нравится.

Те люди в Украине, которые раньше имели определенные отношения с Байденом, теперь, после его победы на президентских выборах в США, получат определенные преференции. Речь идет и о Порошенко, и о наших антикоррупционных активистах (хотя, на самом деле, они являются активистами транснациональных компаний) и тому подобных. В частности, теперь все они будут иметь возможность быстрее добежать до Байдена и его администрации и рассказать об определенных проблемах или событиях в Украине. Таким образом, они будут формировать у американской власти определенное отношение к тому, что происходит у нас. Ведь отношение к Зеленскому и его команде у Байдена откровенно негативное... Все это пойдет на пользу планам Порошенко о реванше, но абсолютно не на пользу Украине.

Читайте такжеПочему победа Байдена превратит Украину в военный полигонТо есть теперь и активисты, и Порошенко, и все другие вокруг Порошенко будут рассказывать американским властям, как у нас все плохо при Зеленском. Они будут критиковать действия украинских властей, навязывая определенную позицию внешним игрокам, в частности, американцам. И их услышат, потому что их просто знают.

А тогда нам дальше начнут навязывать определенные действия игроки извне. Будет все, как в отношениях с МВФ. Говорят, что Фонд предъявляет нам условия и требования. Но, на самом деле, эти условия придумал не Фонд, а украинские чиновники, активисты, которые разработали какие-то собственные предложения и отдали руководству МВФ. А потом МВФ нам возвращает этот перечень условий для получения очередного кредита, как свой.

Так же может происходить в будущем и с новой администрацией – с администрацией Байдена: наши "реваншисты" будут предлагать что-то ей, и это "что-то" потом вернется в Украину как позиция США. Это будет крайне плохо!

Сможет ли Офис президента Украины не допустить сценария, когда "нас будут играть"? Я не убежден, потому что в ОПУ на американском направлении не видно столь мощных людей, которые были бы способны переиграть Порошенко и которые могли бы вести собственную геополитическую игру.

Впрочем, со стороны США на направлении безопасности будут определенные демонстративные действия. Демократы будут поступать так: "Трамп помогал Украине недостаточно, а мы можем помочь более существенно". Такого подхода вполне можно ожидать, а потому определенные военные поставки (чего-то более современного и качественного) будут идти в Украину, причем очень демонстративно.

Читайте такжеКамбэк Яценюка и усиление Порошенко: что означает победа Байдена для УкраиныДля нас была бы очень желаемой большая интеграция США в переговорные форматы, в частности, в нормандский, но нет никаких оснований надеяться на это при Байдене.

Кроме того, имея опыт сложных отношений с Украиной, новый президент США будет пытаться избегать дел с украинской властью. В принципе, так было почти всегда. Еще со времен президента Кучмы у нас была комиссия Кучма-Гор (вице-президент), то есть Украина всегда была сферой вице-президента США. К сожалению, наша мировая значимость после потери ядерного потенциала стала такой, что достаточно и вице-президента для поддержания отношений с нами. Так и сейчас украинским направлением больше будет интересоваться вице-президент, чем президент США. Байден при этом будет заниматься более важными вопросами.

Однако надо иметь в виду один нюанс. Поскольку в США сейчас не понятно что, и то, что так будет, было предсказуемым, Великобритания вышла из тени и имеет планы более усиленно заниматься Украиной. Она всегда была за кулисами, но США с ней консультировались неофициально, то есть "мозговой центр" атлантических отношений с Украиной находился именно в Великобритании. Сегодня это становится более очевидным: Британия выходит из-за кулис и начинает с нами более активно взаимодействовать. И это, по моему убеждению, будет более существенным, чем отношения Украины с Байденом, вице-президентом или госсекретарем.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский новости Великобритании военная помощь Александр Кочетков Джозеф Байден выборы в США президентские выборы в США США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:47
Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха
20:38
Врачи рассказали, как наличие собаки влияет на здоровье Видео
20:36
Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите Видео
20:32
Путин в Нагорном Карабахе обыграл всех мнение
20:25
В Украине закрыли уголовное дело против Байдена​ - СМИ Видео
Реклама
20:12
Коллаген: названы преимущества для кожи и здоровья Видео
20:06
Карантин выходного дня: в Слуге народа сделали заявление насчет локдауна​ Видео
20:02
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат Видео
19:50
Инфекционист спрогнозировала ослабление коронавируса Видео
19:43
PlayStation 5 – всё, что вам нужно знать о новой консоли Sony
19:40
Зеленский предложил простой способ борьбы с коронавирусом​ Видео
19:36
Самый высокооплачиваемый артист - сколько получает Олег Винник
19:26
Что изменит президентство Байдена в украино-американских отношениях мнение
19:13
В Одессе авто влетело в остановку с людьми, много пострадавших Видео
19:07
План Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России Видео
18:55
Двойной удар по Украине: эксперт объяснил, чем опасна победа Байдена Видео
18:43
Создатели Бладшота снимают второй фильм
18:36
"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса Видео
18:20
В "яблочном" королевстве неспокойно: покупатели iPhone 12 недовольны устройством
18:15
Сериал Академия Амбрелла продлили на 3 сезон - какой график съемок
Реклама
18:10
Лукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан Видео
17:51
Врач назвала главную ошибку при лечении коронавируса Видео
17:45
Азербайджан сбил российский вертолет: Путин назвал имена жертв Видео
17:20
В НБУ объяснили, почему курс гривны к доллару резко обвалился Видео
17:15
Первый взгляд на геймплей Resident Evil 8 Видео
17:08
Пашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху Видео
17:05
Врач раскрыла особенности кашля при коронавирусе Видео
17:00
В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фото Фото
16:59
Светлана Лобода взбудоражила смелым фото с откровенным декольте
16:51
Луценко рассказал, как переболел коронавирусом
16:50
Россия выплатит Навальному компенсацию​: названа причина Видео
16:30
Врач рассказала о разных штаммах COVID-19 в Украине Видео
16:26
Россия отправила в Нагорный Карабах уже 20 самолётов с миротворцами Видео
16:24
"Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – эксперт
16:20
Умер Берт Беласко - появились подробности о причине смерти актера
16:13
Вице-премьер оценил запрет россиян и боевиков на работу КПВВ на Донбассе Видео
16:01
В Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху Видео
16:00
Ученые нашли еще одно лекарство, которое "убивает" коронавирус Видео
15:35
Пашинян объяснил, кто виновен в ситуации вокруг Нагорного Карабаха
15:29
Новая Почта предлагает новый способ оплаты за посылки
Реклама
15:22
Песков прокомментировал бунты в Армении из-за договоренностей по Карабаху Видео
15:12
Замена оливок: как приготовить быстро маринованные сливы на зиму Видео
15:12
У Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе Видео
15:10
Выборы мэра в Одессе будут одними из самых жестких - политолог выборы
14:50
Военный полигон или партнер США: какая роль будет отведена Украине при Байдене
14:43
Лукашенко пригрозил уничтожить частный бизнес Видео
14:37
Облысение: врачи указали на стимулирующий продукт, который может помочь Видео
14:12
Как очистить духовку: 10 безумных лайфхаков Видео
14:12
Гороскоп на вторую половину ноября: одному знаку Зодиака сулят невероятную удачу Видео
14:12
В очереди за Киберпанком: когда выйдет Ведьмак 4
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять