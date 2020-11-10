Что изменит президентство Байдена в украино-американских отношениях

Победа Байдена пойдет на пользу планам Порошенко о реванше, но абсолютно не на пользу Украины / УНИАН

Мир сегодня очень быстро меняется: он становится более эгоистичным, и каждая страна старается, в первую очередь, решать свои проблемы и действовать в собственных интересах. А потому, кто бы ни победил на выборах в Соединенных Штатах – Трамп или Байден, в первую очередь, он бы занимался проблемами Штатов, в частности, пытался бы сокращать расходы на миротворческие проекты, помощь другим странам и тому подобное.

Поэтому принципиально американо-украинские отношения не изменились бы после выборов в США, потому что и Байден, и Трамп, прежде всего, будут работать на Соединенные Штаты.

Приход к власти Байдена, в принципе, давал бы основания надеяться на помощь Украине от США, так это новое лицо, новый аппарат, все по-новому, то есть мы могли бы перезагрузить отношения с Соединенными Штатами.

Читайте такжеЧто для Украины означает победа БайденаНо... Для этого Украина должна иметь собственную стратегию действий и развития отношений с Вашингтоном, поэтому сначала нужно было бы проанализировать историю отношений, выяснить, где и что было не так, предложить пути исправления ошибок. А у нашей власти нет никакой стратегии. Она рефлексирует исключительно на то, что происходит, как примитивное существо, которое укололи чем-то острым, и оно поджимает лапку. То есть наша власть действует на уровне безусловных рефлексов, безо всякой стратегии.

Поэтому ничего в отношениях с США принципиально измениться не может.

Поэтому Украина оказывается в ситуации, когда не она играет, а ее играют. Мы стали уже даже не шахматной фигурой, а шахматной доской, на которой играют другие и которую могут перевернуть, если партия кому-то не нравится.

Те люди в Украине, которые раньше имели определенные отношения с Байденом, теперь, после его победы на президентских выборах в США, получат определенные преференции. Речь идет и о Порошенко, и о наших антикоррупционных активистах (хотя, на самом деле, они являются активистами транснациональных компаний) и тому подобных. В частности, теперь все они будут иметь возможность быстрее добежать до Байдена и его администрации и рассказать об определенных проблемах или событиях в Украине. Таким образом, они будут формировать у американской власти определенное отношение к тому, что происходит у нас. Ведь отношение к Зеленскому и его команде у Байдена откровенно негативное... Все это пойдет на пользу планам Порошенко о реванше, но абсолютно не на пользу Украине.

Читайте такжеПочему победа Байдена превратит Украину в военный полигонТо есть теперь и активисты, и Порошенко, и все другие вокруг Порошенко будут рассказывать американским властям, как у нас все плохо при Зеленском. Они будут критиковать действия украинских властей, навязывая определенную позицию внешним игрокам, в частности, американцам. И их услышат, потому что их просто знают.

А тогда нам дальше начнут навязывать определенные действия игроки извне. Будет все, как в отношениях с МВФ. Говорят, что Фонд предъявляет нам условия и требования. Но, на самом деле, эти условия придумал не Фонд, а украинские чиновники, активисты, которые разработали какие-то собственные предложения и отдали руководству МВФ. А потом МВФ нам возвращает этот перечень условий для получения очередного кредита, как свой.

Так же может происходить в будущем и с новой администрацией – с администрацией Байдена: наши "реваншисты" будут предлагать что-то ей, и это "что-то" потом вернется в Украину как позиция США. Это будет крайне плохо!

Сможет ли Офис президента Украины не допустить сценария, когда "нас будут играть"? Я не убежден, потому что в ОПУ на американском направлении не видно столь мощных людей, которые были бы способны переиграть Порошенко и которые могли бы вести собственную геополитическую игру.

Впрочем, со стороны США на направлении безопасности будут определенные демонстративные действия. Демократы будут поступать так: "Трамп помогал Украине недостаточно, а мы можем помочь более существенно". Такого подхода вполне можно ожидать, а потому определенные военные поставки (чего-то более современного и качественного) будут идти в Украину, причем очень демонстративно.

Читайте такжеКамбэк Яценюка и усиление Порошенко: что означает победа Байдена для УкраиныДля нас была бы очень желаемой большая интеграция США в переговорные форматы, в частности, в нормандский, но нет никаких оснований надеяться на это при Байдене.

Кроме того, имея опыт сложных отношений с Украиной, новый президент США будет пытаться избегать дел с украинской властью. В принципе, так было почти всегда. Еще со времен президента Кучмы у нас была комиссия Кучма-Гор (вице-президент), то есть Украина всегда была сферой вице-президента США. К сожалению, наша мировая значимость после потери ядерного потенциала стала такой, что достаточно и вице-президента для поддержания отношений с нами. Так и сейчас украинским направлением больше будет интересоваться вице-президент, чем президент США. Байден при этом будет заниматься более важными вопросами.

Однако надо иметь в виду один нюанс. Поскольку в США сейчас не понятно что, и то, что так будет, было предсказуемым, Великобритания вышла из тени и имеет планы более усиленно заниматься Украиной. Она всегда была за кулисами, но США с ней консультировались неофициально, то есть "мозговой центр" атлантических отношений с Украиной находился именно в Великобритании. Сегодня это становится более очевидным: Британия выходит из-за кулис и начинает с нами более активно взаимодействовать. И это, по моему убеждению, будет более существенным, чем отношения Украины с Байденом, вице-президентом или госсекретарем.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда