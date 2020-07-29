Остановить войну на Донбассе будет тяжело по одной простой причине

Зона АТО на Донбассе / УНИАН

Почему люди поддерживают войну? С теми, кто на ней зарабатывает, как бы понятно. Но дело, конечно же, не только в деньгах. Есть и другие причины.

Например, война – возможность перескочить сразу несколько ступенек социальной лестницы, не приложив к этому никаких усилий. Сельский алкоголик в местном ганделыке и в окопе – совершенно разные по социальному статусу люди.

Война – возможность расширить свои возможности, почувствовать себя сильным и значительным. Человек с оружием – отдельный психотип, хорошо описанный в литературе. Отдать оружие и вернуться в родное село, где он никто и ничто, – для таких людей катастрофа.

Для "чистой" публики война – возможность выйти из рутины, получить смысл в жизни. Журналист, пишущий о канализации, и фронтовой корреспондент – разные роли с разным уровнем и уважения в обществе и, самое важное, самоуважения. Это же касается всевозможных волонтеров и прочей околофронтовой публики.

И так далее, и тому подобное.

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Отбить у всех этих людей желание воевать до победного конца может, разве что, реальная угроза погибнуть. Т.е. горячая фаза боевых действий, когда вероятность сложить голову куда выше, чем вероятность вернуться домой с корочкой участника боевых действий. Но пока такой угрозы нет – война всех этих людей устраивает. Более того, она им нужна. И загнать их обратно в сельские ганделыки и канализацию – весьма непростая задача.

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