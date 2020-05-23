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Почему Болгария взбунтовалась против Украины

Ярослав Католик

Политолог

23 мая 2020, 10:39публикуется на языке оригинала

Процесс децентрализации не только в Одесской области, но и в целом по Украине – это попытка сформировать разношерстные территориальные общины, то есть объединить их таким образом, чтобы в них не было четко выраженной национальности.

Болгария выступила против децентрализации в Украине

​​На днях парламент Болгарии выступил с резким протестом против планов украинских властей по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине. По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. На это заявление уже отреагировали в украинском МИДе, отметив, что попытки вмешательства во внутренние дела Украины являются неприемлемыми.

Одесская область - это многонациональный регион, в котором компактно проживают разные национальные меньшинства. Например, только в Болградском районе рядом в селах проживают болгары, гагаузцы, албанцы. Но даже если части населенных пунктов в нем отходят к другим районам (например, к Измаильскому, как планируется), это вовсе не значит, что права и интересы нацменьшинств будут как-то нарушены. 

Конечно, национально-культурным обществам удобнее, когда они поделены в рамках своей национальной принадлежности. На самом деле проблема как раз и возникла потому, что добровольно жители Бессарабии не хотели объединяться в общины и хотели оставить старые порядки, поскольку у жителей различных национальностей возникал конфликт на фоне того, что каждый из них опасался оказаться под контролем другой из-за возможного ущемления своих прав. Кроме того, вызывала опасение и финансовая сторона, так как меньшинства боялись и того, что деньги будут направлять только на отдельно взятые села.

Читайте такжеМеморандум с Венгрией: шаг к сепаратизму или шанс на примирение с соседямиПомимо недовольства граждан, в эти процессы включились и политики, которые пытаются заработать электоральные баллы перед местными выборами, и агропредприятия, так как многие из них арендуют землю в этих районах. Для последних куда выгоднее создать общины так, чтобы объединить все районы, где они арендуют землю – это давало бы им политические дивиденды, поскольку они, как активные налогоплательщики могли бы диктовать свои условия руководителям сел и непосредственно влиять на его назначение.

И на данном этапе процесс децентрализации не только в области, но и в целом по Украине – это попытка сформировать разношерстные территориальные общины, то есть объединить их таким образом, чтобы в них не было четко выраженной национальности.

Реакция Болгарии - это стандартная дипломатическая нота. Международный скандал это вызвало, но дальнейших последствий я не прогнозирую - скорее всего, эта тема постепенно будет затихать. Тем более, что Болгария не столь радикально настроена и у нас с ней достаточно тесные взаимоотношения. Скорее, это может быть выгодно России как подтверждение ее тезиса о нарушении прав национальных меньшинств.

Ярослав Католик, политолог, специально для Главреда

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