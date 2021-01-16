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Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов

Игорь Лесев

Писатель, публицист

16 января 2021, 10:20

Верховная Рада в нашей стране не может ничего.

Рада,зал
Сокращение депутатов Рады ничего не изменит / УНИАН

Когда в команде Зеленского что-то инициируют, нужно сразу включать две сигнальные лампочки. Первая – ребята что-то хотят украсть. Вот как было, например, с "соцопросом от Зеленского" в день выборов. Пилили так, что школоту даже пришлось нанимать, потому что до регионов уже почти ничего не дошло. И вторая лампочка – пацаны собираются прикрыть какое-то другое воровство.

Идея с сокращением депутатов Рады до 300 из этих же двух сигнальных лампочек. Сразу же давайте отметим, что ребята за год немного успокоились. Новых городов на Черном море уже не обещают. А тема "300 депутатов" всегда удобна. Спроса – ноль, а народу нравится.

Но вот если эту тему проговорить серьезно. Серьезно – это значит без привязки к "инициативе Зеленского".

Читайте такжеПочему Зеленскому выгодно распустить Верховную РадуПервое, что нужно понимать – количество депутатов в Раде вообще ни на что не влияет. Ни на эффективность этой самой Рады, ни на бюджетную нагрузку, ни на благосостояние простых людей, вот ни на что.

Да, есть какие-то неписанные мировые правила по количеству депутатов, которые привязываются к численности населения. Но опять же, они очень условны. В соседней Польше при плюс-минус одинаковом количестве населения - 460 депутатов. Во Франции – а мы ведь вторая Франция, давайте об этом не забывать – при населении под 70 миллионов 577 депутатов в нижней палате.

И все же, соблюдать подобную пропорцию не везде возможно. В Китае тогда должно было бы быть в местном парламенте 12-13 тысяч депутатов, а как такая толпа может организоваться в работу? Парламент – это же не сборочный цех. Поэтому в Китае только 3 тыс. депутатов, а вот в Индии в нижней палате при почти таком же запредельном населении - всего 550 депутатов. Меньше, чем во Франции, Британии или Италии.

Но если уж у нас непременно хотят сократить количество депутатов, то и здесь никакой крамолы нет. Мы с вами живем в стране-деградации. В том плане, что у нас ежегодно выпиливается 300 тысяч человек. Если переводить на численность мажоритарных округов, то сюда может уместиться 5-6 депутатов. Но, согласитесь, логично было бы тогда провести сначала перепись населения. Но перепись – это ведь уже что-то рабоче-конкретное. Перепись – это тебе не фейковый опросник, где можно украсть и купить домик под Киевом. Тут затратный процесс в масштабах всей страны.

Читайте такжеПрезидентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанацияА потом еще и результаты этой переписи. Они не то, чтобы будут очень неожиданные, но точно неприятные. По крайней мере, на эфирах говорить о "40-миллионной нации" уже будет не с руки.

Другой момент, который нужно понимать – сокращение количества депутатов – это сокращение их рабочих часов. Да, большинство депутатов ведут праздную жизнь, и основная их работа заключается в регулярном мелькании на эфирах. И почти никто из депутатов сегодня не пишет самостоятельно законы. У нас не так много депутатов, которые способны связно изложить свои мысли в соцсетях. Сами посмотрите, на кого вы подписаны и кого вам интересно читать. А написать закон – это не пост в Фейсбуке.

И все же, чтобы закон появился – инициатива и базовые идеи все-таки исходят от депутата. Он же определяет ключевые положения нового закона. А дальше уже работают штатные юристы. Сокращение нардепов весь этот процесс не поменяет, но точно замедлит.

И, наконец, почему у Зеленского так вцепились в эту идею? Потому что она также популярна, как идея бесплатного проезда в общественном транспорте. Народный депутат с древних времен (насколько древними можно считать современную историю Украины) в народных массах – это такой собирательный образ беспринципного буржуина, которому подвалила удача жировать за народный счет. И с этим образом, конечно же, ничего не сделаешь. Да и сами депутаты за все эти созывы приложили максимум усилий, чтобы такой образ только укреплять.

Читайте такжеЧто определит дальнейшую судьбу ЗеленскогоНо проблема Верховной Рады точно не в том, что она много жрет. На этот год содержание Рады обойдется в 2,5 млрд гривень. И это не много и не мало – это абсолютно адекватная цена содержания депутатского корпуса, немаленького аппарата, сопутствующей недвижимости, транспорта, информационного и аналитического сопровождения и т.д. Парламент – это ведь не какой-то конкретный депутат с ненавистной фамилией. Парламент – это необходимая институция, без которой никак. Вот как сортир в квартире.

И что такое годовое содержание парламенте, например, в сравнении с единоразовой премией главе Нафтогаза Коболеву в 700 миллионов? Или годовое содержание кучки мародеров из набсоветов, на зарплату которых из бюджета уходит больше миллиарда? Один Сергей Лещенко в месяц получает столько же, сколько и рядовой нардеп за год своей работы. Так народного депутата хотя бы избирали люди.

Проблема Рады в другом. Она во многом декоративна относительно тех ключевых функций, которые ей отведены. Реальная политика в нашей стране осуществляется в окружении президента и неформальных группах влияния.

Тот же состав Кабмина не депутаты утверждают, а депутатам спускают с Банковой. Иначе бы у нас никогда не появилось в стране премьеров уровня Шмыгаля или безуровневого Гончарука.

Рада не пользуется теми полномочиями, которыми она наделена по Конституции. И даже инициатива о своем сокращении исходит не от депутатского корпуса – скажем, от какой-то политсилы, которая хочет на этом хайпануть – а от Банковой. А раз так, нет никакой разницы, сколько там будет депутатов – 450, 300, 100 или 10.

Читайте такжеОн - наш приговор: год Крысы ушел, а Зеленский остаетсяВерховная Рада в нашей стране не может ни-че-го. Ни уволить через Кабмин, который типа она же утверждала, Коболева. Ни снять официально признанного коррупционера Сытника. Ни сократить зарплату членам набсоветов. Ни вызвать на ковер посла США, когда против депутата из их правящей партии непонятно за что накладывают персональные санкции.

А ведь это уже вопрос народовластия. Мы выбираем депутатов в парламентско-президентской республике, а эти депутаты могут только жаловаться на эфирах, что их никто не слушает.

Впрочем, есть и хорошие новости во всей этой саге с сокращением депутатского корпуса. Рейтинг блогера Зеленского вся эта история уже не спасет. Если он сомневается, может провести еще один опрос, что люди больше поддержат – сокращение депутатского корпуса до 300 или сокращение одного Зеленского?

Верховная Рада Владимир Зеленский Игорь Лесев
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