Почему России на руку перемирие на Донбассе

Донбассу мир пока не светит / УНИАН

Владимир Зеленский верит, что после 27 июля на востоке Украины установится реальный режим тишины

"Это для нас критически важно", - подчеркнул украинский президент во время совместной поездки на Донбасс с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Зеленский совершенно прав: для Украины критически важно, чтобы обстрелы контролируемой территории с оккупированных территорий прекратились. Именно эти обстрелы и создают напряженность и на линии разграничения, и в обществе. Прекратятся обстрелы – и большая часть украинцев "забудет" о Донбассе, как "забыла" о Крыме – оккупированный полуостров становится темой для новостей только когда возобновляются дискуссии о подаче воды в Крым. Но политическим рычагом для давления на Украину Крым не является. В случае прекращения обстрелов таким рычагом перестанет быть и Донбасс.

Именно поэтому обстрелы не прекратятся – в Кремле сидят не идиоты, которые готовы отказаться от такого действенного рычага без капитуляции украинской стороны.

Именно поэтому никаким соглашениям о прекращении огня не удавалось продержаться более нескольких недель, а то и дней. И новые договоренности ожидает та же незавидная судьба.

Зачем тогда Россия их согласовывает? А потому, что остается в выигрыше при любом развитии событий. Если украинские военные будут продолжать отвечать на обстрелы, это даст возможность оккупанту обвинить в нарушении соглашения украинскую сторону и обвинять Зеленского в том, что он не хочет прекращения "гражданской войны на Донбассе". Это, конечно же, сигнал пророссийской части сторонников Зеленского – чтобы на местных выборах они голосовали за ОПЗЖ и вообще рассчитывали теперь только на Медведчука.

Читайте такжеНовое перемирие на Донбассе Россия сорвет, как срывала все предыдущиеА если украинские военные не будут отвечать на обстрелы и превратятся в пушечное мясо для оккупантов, это только усилит противостояние власти и патриотической части общества, неминуемо приведет к взрыву – ну не после первого, так после десятого или двадцатого погибшего или после ареста того военного, который решит ответить на обстрел. Что тоже на руку Москве, так как ее главная цель – это дестабилизация украинской власти и крах государства.

Зеленский, который все еще рассчитывает договориться с Путиным, не просто попадает в новые и новые ловушки Кремля, из которых ему уже не удастся выбраться без потерь. В эти же ловушки он тащит за собой и саму Украину.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо