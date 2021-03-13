Почему США не будут драться за Украину

Украина – это просто выгодный инструмент в руках США, воевать за ее целостность Штаты не будут / GettyImages

Мотивы американцев, выраженные в речи Энтони Блинкена, ясны: с точки зрения интересов США, Украина должна быть инструментом сдерживания России.

Однако, даже если Штаты в два раза увеличат объем военной помощи нашей стране, этого будет недостаточно, чтобы качественно изменить ВСУ и перевооружить их. Просто сравните суммы военной помощи Ираку, Афганистану с той суммой, что выделяется Украине, – всё станет понятно. Нам Штаты выделяют ровно столько, сколько нужно, чтобы Украина выполняла эту геополитическую миссию – быть фактором, сдерживающим Россию, ни больше, ни меньше.

Для США важно, чтобы маятник не качнулся в сторону нормализации отношений и сближения Украины с Россией. Эту позицию Блинкен не скрывал до того, как стал госсекретарем, и ее же он будет придерживаться в дальнейшем.

Читайте такжеЦена помощи: почему США намерены усилить поддержку УкраиныТак что Украина – это просто выгодный инструмент в руках США. Если бы у Украины была иная миссия, например, стать "витриной" Восточной Европы, тогда мы бы увидели хотя бы инвестиции американских компаний в новые производства в нашей стране и экономическую модернизацию Украины. Во многом мы сами виноваты в таком отношении: у нас слишком вошло в привычку просить денег, но раз за разом наши западные партнеры, которые откликались на эту просьбу, чувствовали себя обманутыми, не получая того, на что рассчитывали.

В любом случае, никаких кардинальных перемен в объемах и характере помощи Украине, которые имели бы системный характер для ВСУ и экономики нашей страны, в ближайшее время мы не увидим. Увы, для США Украина по-прежнему является периферийным вопросом.

Как конкретно проявится усиление поддержки Штатами Украины, догадаться несложно. Речь идет об удвоении объемов военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Уже давно говорилось, что та военная помощь, которую получает наша страна, ни коим образом не приводит ни к изменению стратегического баланса, ни к изменению соотношения сил сторон на востоке нашей страны. Даже "Джавелины", которые нам дали США, хранятся далеко от линии столкновения...

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При этом не стоит рассчитывать, что усиление поддержки проявится в том, что США станут принимать участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины. Это очень маловероятно. Уже давно и не раз Штатам предлагали присоединиться к "нормандской четверке", но взаимности эти предложения не нашли. Участие в подобных переговорах предполагает определенную ответственность, а это, очевидно, не входит в планы США. Они и так имеют достаточное влияние на ситуацию, но без каких бы то ни было системных обязательств.

Так что от Вашингтона не стоит ждать никаких конкретных шагов, направленных на возвращение Донбасса и Крыма под юрисдикцию Украины. Они не будут делать то, что по определению должны делать мы сами. Драться за Украину США не будут.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда