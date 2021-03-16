Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется

Виктор Ляшко заразился коронавирусом после вакцинации Ковишилдом / УНИАН

Очень смешная история с Ляшко (не тем, а тем, который главный санврач), который заразился ковидом после прививки.

Но на самом деле зрады тут меньше, чем может показаться.

Ни одна вакцина не даёт 100% эффективности. У российского Спутника она составляет 91 %. У Пфайзера, по различным исследованиям, от 85 до 95 %. То есть, условно, где-то каждый десятый после прививки всё равно может заболеть.

Другое дело, что вероятность для привитого заразиться от другого привитого составляет уже, соответственно, где-то так 1:100. И это уже серьёзное препятствие на пути к распространению вируса.

Читайте такжеПлывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертейЧто же до Ковишильда, то у него официальная эффективность 76 %. Шанс заразиться 1:4. Ну и вот Ляшко оказался одним из этих 4. Ничего удивительного.

И да, даже такая вакцина всё равно сильно сокращает темы распространения заболевания и шансы для вас заболеть или тем более заразить кого-то в семье (лично меня волнует именно это).

Другой вопрос: почему из всех вакцин в Украину ввезли одну из самых дерьмовых? Ну, думаю, мы с вами все знаем ответ на этот вопрос.