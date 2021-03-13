Любая вакцина сегодня - лотерея. Но в случае Украины есть одно "но"

Вакцина Пфайзер (Pfizer) / GettyImages

Срачи по поводу вакцин, на самом деле, во многом бессмысленны. Все существующие на рынке вакцины примерно одинаковые. В том плане, что все они до конца не испытаны и их долгосрочные последствия неизвестны никому.

Какая из них все-таки лучше? Я бы предпочел Pfizer. По двум причинам. Во-первых, этой вакциной прививают население самых развитых стран. Это, конечно, не гарантия качества, но определенная страховка. Во-вторых, ею уже сделали достаточное количество прививок, чтобы опытным путем подтвердить ее относительную безопасность.

Но если нет возможности привиться Pfizer – вот тут начинаются варианты.

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Я для себя определил выбор так: если ты в группе риска – есть смысл привиться тем, что есть. Если не в группе риска – по желанию. Можно привиться, а можно посидеть подождать, пока не будет больше понимания по вакцинам и их эффективности. С другой стороны – если ты не в группе риска, то тебе и выбирать особо не нужно – просто сиди и жди. Все равно ты где-то в десятой волне вакцинирования.

Это про вакцины. Но есть еще другая тема, которую я бы отделял от темы вакцин – это работа государства по вакцинированию населения. И здесь власть, которая купила по неизвестной цене индийский аналог едва ли не самой критикуемой вакцины в мире, повод не только для критики, но, по-хорошему, и для уголовных дел.