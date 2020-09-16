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Путин рассчитывает, что Лукашенко "завещает" ему Беларусь

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

16 сентября 2020, 06:29

Лукашенко понимает, что Путину достаточно нажать на кнопку, отключающую его от "аппарата жизнеобеспечения", и он как диктатор исчезнет.

Путин,Лукашенко
Путину нужна конституционная реформа в Беларуси / Reuters

Нет сомнений в том, что Путин, воспользовавшись сложной ситуацией, попытался "продавить" Лукашенко на интенсификацию процесса аншлюса Беларуси. И те 1,5 миллиарда долларов, которые он пообещал Лукашенко, будут даны не просто так, а под гарантии, связанные с этим процессом.

Почему об этом не было объявлено по итогам встречи? Ситуация в Беларуси известна: там продолжаются протесты. И заявить сейчас о планах интенсифицировать процесс аншлюса означает подбросить хвороста в огонь белорусских протестов. Это не нужно ни Лукашенко, ни Путину. Потому они будут молчать об этом, пока ситуация в Беларуси, с их точки зрения, не нормализуется, то есть пока не спадет волна протеста и гражданской активности.

Деньги, которые пообещал Путин, для Лукашенко принципиально важны. Лукашенко сидит в Минске на своей должности до тех пор, пока ему есть чем платить своим карателям. Как только каратели перестанут получать деньги, они прекратят защищать Лукашенко. Тогда он лишится какой бы то ни было опоры, потому что, кроме как на карателей – своих и путинских – ему опереться не на что.

Читайте такжеПутин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агрономаУ Лукашенко нет достаточных экономических ресурсов, чтобы самому одержать такую армию карателей. Причём, насколько я знаю, им за разгоны платят очень прилично, то есть они – садисты не по призванию, а наёмные садисты. При этом они хорошо понимают, что становятся людьми, которых ненавидит вся страна. Потому-то все эти "моральные страдания" нужно заглушить хорошими деньгами. Без Путина Лукашенко с этой задачей не справится, потому что у него таких денег нет. У него нет ни денег, ни технологий, ни достаточного количества своих карателей. По отдельным фотографиям мы видим, что в Беларуси уже с георгиевскими ленточками бегают "ихтамнеты", то есть российские каратели уже на территории Беларуси.

Эти 1,5 миллиарда долларов (а, скорее всего, даже больше) будут влиты в окончательное подавление волнений в Беларуси. После этого Путин с помощью ослабленного и целиком зависящего от него Лукашенко реализует свой план по аншлюсу Беларуси. Ведь Лукашенко сегодня представляет собой даже не политический труп. Он – политик, находящийся в состоянии полного коматоза, диктатура которого поддерживается с помощью аппарата поддержания жизни, который закачивает в него российские ресурсы. Если его отключить от этого аппарата, он сразу умрет. Поэтому Путин может диктовать любые условия Лукашенко. И Лукашенко понимает, что Путину достаточно нажать на кнопку, отключающую его от этого "аппарата жизнеобеспечения", и он как диктатор исчезнет.

Безусловно, Путин будет использовать этого полуживого-полумертвого политического деятеля, дабы получить от него завещание, согласно которому всё, чем владеет Лукашенко (а у него есть ни много ни мало, а целая страна), перейдёт его "врачу", от которого зависит, будет ли дальше жить диктатор. А дальше Путин распорядится этим ресурсам так, как посчитает нужным.

И Путин, и Песков в Сочи говорили о ещё одном важном вопросе – о намерении Беларуси изменить свою конституцию. Вполне вероятно, что ускорение процесса аншлюса будет осуществлено именно через конституционную реформу в Беларуси.

Путин лихо решил свои проблемы в России с помощью конституционной реформы – по сути, так он себе продлил правление до бессрочного. Очевидно, ему это понравилось, и он хочет проделать этот трюк ещё раз, но теперь – в Беларуси.

Самое интересное, что главная цель российской конституционной реформы была оглашена в самый последний момент: долгое время людям дурили голову какими-то бессмысленными поправками, и лишь в последний момент выкинули главный номер – оказалось, что всё это делается для того, чтобы обнулить сроки Путина.

Так же и в Беларуси сначала могут напустить дымовую завесу – мол, реформа конституции призвана ограничить власть президента. А в самом конце окажется, что эта новая конституция устанавливает приоритет "союзного государства", то есть фактически России, над белорусским государством.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда

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