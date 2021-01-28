Путин снова угрожает всему миру ядерной войной

Владимир Путин пугает мир, прибегая к привычной теме ядерного шантажа / Reuters

Насчет разговора Байдена и Путина. Не случайно уже после этого разговора на онлайн-встрече "Давосские диалоги" Путин заговорил о "новых угрозах".

А сказал он буквально следующее: "Обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах – все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет стабильности и предсказуемости, происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности... Как известно, неспособность и неготовность решать такие проблемы по сути в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации".

Сравнение с ситуацией 30-х годов прошлого столетия - явный намек на мировую войну. Далее конкретизация этого намека, ну и завершающая фраза о "конце цивилизации" - это угроза ядерной войной. Фактически, после длительного периода "доброго Путина", нам снова показали "агрессивного Путина". Конечно, можно было бы предположить, что это - для внутренней российской аудитории, которую снова надо "уводить" от опасных тем дворцов и коррупции к "национальному величию", вставанию с колен и войне против всех, но... Это слишком сложная и двусмысленная подача для "внутреннего потребителя".

Нет, Путин пугает мир, прибегая к привычной теме ядерного шантажа, и это, пожалуй, лучше всего говорит о содержании сегодняшнего разговора с Байденом. И то, что Путин явно остался разговором недоволен.

Понятно, что основная тема разговора - это продолжение старой договоренности двух стран о сокращении стратегических вооружений. Но содержание разговора было гораздо серьезнее. И там, очевидно, фигурировала Украина, и не просто упоминалась, а довольно долго обсуждалась.

Об этом свидетельствует и итоговый комментарий Пескова, который подчеркнул, что "использованые фразы как раз отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях по этому поводу". Итак, о "мир, дружба, жвачка", похоже, речь не шла.

Читайте такжеАдминистрация Байдена приступила к зачистке путинского режимаА о чем шла? Рейтерс опубликовали комментарий представителя Белого дома Дж. Псаки. Если опираться на этот комментарий, никто не пытался смягчить тональность этого разговора. В частности, президент США прошелся по всему спектру принципиально важных для США вещей в коммуникации с Россией, и первая же этих вещей – твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Далее по контексту разговора были все те проявления враждебной активности России против США и демократии, которые возникли в последние годы, включая хакерские атаки, инспирированные из России; поощрение Россией убийств солдат США в Афганистане; отравление Алексея Навального. Поэтому можно сделать вывод, что это был довольно тяжелый для Путина разговор с президентом США.

Фактически, это означает отсутствие поля для "компромиссов" в российском их понимании.

А это, как известно, "делить мир на двоих", признавать "зоны влияния" и т.д. Соответственно, этим и объясняется недовольство Путина, который методично срывал выполнение любых договоренностей, ожидая возможность "сторговаться" на лучших вариантах по Украине. Значит, надо снова "повышать ставки", потому что надежда "порешать" все через какие-то отдельные договоренности в очередной раз не оправдалась, и восстановление полноценных отношений с США через "вынесение украинского вопроса за скобки" не проходит. Поэтому и вопрос оккупированных территорий Украины тоже отнюдь не "закрыт".