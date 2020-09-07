США и Украина: осталось два месяца до катастрофы

США уничтожат себя сами / GettyImages

Через два месяца в США пройдут выборы президента и Конгресса, по результатам которых в стране с очень большой вероятностью начнется гражданская война.

Точнее, гражданская война в Америке уже началась, кровь во многих крупных городах льется рекой, счет убитым пошел уже на сотни. Но это все цветочки. После выборов начнется резня по-взрослому. Все к этому уже готово.

Совершенно очевидно, что кто бы не победил на выборах, противоположная сторона их не признает. Во многих штатах результаты выборов будут оспорены, начнутся массовые протесты, поджоги, грабежи, убийства и т.д. Но самое главное , после выборов гражданская война перейдет в свою горячую фазу с применением огнестрельного оружия. Недаром, все отмечают , что продажи оружия в последние месяцы увеличились в несколько раз. Народ вооружается в преддверии 3 ноября.

Выборы ничего не решат, как многие американцы надеются. И не могут уже ничего решить. Гражданское противостояние в США уже достигло такого накала, когда выборы уже не только ничего не решают, но, напротив, выборы ускоряют процесс раскола общества и делают его необратимым.

Распадутся ли США после выборов 3 ноября?

Читайте такжеСША уверенно идут к гражданскому конфликтуНикто не знает. Может быть и распадутся, а может быть пока еще нет и неизбежный распад произойдет позже. Это процесс случайный и зависит от конкретного расклада многочисленных факторов в конкретный момент. Многое будет зависеть от политической воли Трампа. Например, будет ли он готов железной рукой подавить бунты или нет?

Но одно ясно точно: Америка стремительно несется к своей катастрофе 3 ноября.

Катастрофа будет, если победит Трамп и левые вместе с черными восстанут. Катастрофа будет, если победит маразматик Байден, потому что к власти придут отмороженные социалисты, которые быстро ввергнут страну в пучину социал-популизма и быстро добьют страну.

Но 3 ноября будет означать катастрофу не только для Америки, но для Украины. После того, как в США начнется заваруха, России уже никто и ничто не помешает расправиться с Украиной. Оказать нам помощь Штаты уже не смогут- они будут заняты собственным выживанием. А больше надеется не на кого. Ну, не на Европу же! И такой шанс Путин, конечно, же не упустит.

Перед тем как " решить" вопрос с Украиной, Россия предварительно " решит " вопрос с Беларусью. С Беларусью Россия, похоже, вопрос уже " решила". Вялая реакция ЕС и США на белорусские протесты не оставляет уже никаких сомнений в этом.

На очереди Украина.

Западный мир лишний раз доказал известную футбольную истину: "Если ты не забиваешь, забивают тебе"

США не добили Россию в 1990 г, когда могли без труда это сделать. Что ж, теперь Россия и Китай будут наблюдать за распадом Западного проекта. Так варвары когда-то с удивлением, ужасом и злорадством наблюдали за крушением Великого Рима.

И в заключении приведу цитату Авраама Линкольна: "США никогда не будут разрушены извне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому что мы уничтожили себя сами".

США уничтожили себя сами, запустив в свою страну миллионы иммигрантов, не разделяющих американские ценности.