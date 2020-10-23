Байден выиграл у Трампа битву, но может проиграть войну

Дебаты Трампа и Байдена / Getty Images

Заключительные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа, кандидатов в президенты США, оказались на удивление спокойными и более содержательными, чем предыдущие.

Во-первых, сами кандидаты себя сдерживали и вели себя более учтиво. Во-вторых, этому способствовало и решение по отключению микрофонов оппонента, за счет чего кандидаты успели обсудить много вопросов, которые стояли на повестке дня дебатов.

С точки зрения содержания, ни один, ни второй кандидаты ничего нового не сказали - в целом, это было повторение тезисов, озвученных в прошлый раз. Разница лишь в том, что в прошлый раз эти тезисы были озвучены виде криков и оскорблений, а в этот раз они смогли сформулировать их более чётко. Трамп, как и раньше, обвинял Байдена в политической коррупции и в том, что его сын якобы замешан в сомнительных схемах в разных странах мира, а Байден обвинял соперника в злоупотреблении служебным положением, доведении страны до экономического кризиса и обострении ситуации с COVID-19.

Тем не менее, на этих дебатах Байден выглядел более уверенно и достойно в сравнении с Трампом, вопреки тому, что о нем писали его критики-республиканцы, говоря о том, что Байден может проиграть саму риторику, однако этого не произошло.

Читайте такжеАмерика сгнила. Впереди - майданВ то же время, позиции Трампа гораздо сильнее, чем в 2016-м году. Потому что четыре года президентства не прошли для него бесследно и усилили его риторику. Действующий президент умеет вести дебаты, но его проблема в том, что его тезисы не особо за это время изменились и сейчас он говорит практически всё то же самое, что и тогда - сделать Америку снова великой, он президент в осаде, а все вокруг враги. То есть Трамп ужесточил свою риторику и сделал её ещё более раскольнической и провокационной. В частности, он сделал центральным нарратив про войну с левыми радикалами. И это делает опасным восприятие этих выборов для многих американцев, так как он не дает альтернативы американцам и серьезно раскалывает общество.

Если посмотреть социологию, то 53% американцев также посчитали, что на этих дебатах победил Байден. При этом официальные рейтинги существенно не меняются уже в течение месяца и пока что все выглядит так, что Байден имеет преимущество над Трампом в пределах 5-10%, что не так уж и много.

Поэтому говорить о его победе преждевременно, главным образом, из-за ряда факторов, которые проявят себя в день выборов. Это, в первую очередь, то количество людей, которое придёт на выборы и проголосует.

Читайте такжеВзаимные оскорбления и позор США: как прошли дебаты Трампа и БайденаЯдро электората и демократов, и республиканцев, своего мнения не меняет – они придут на выборы и проголосуют. Но сейчас вся суть выборов сводится к тому, что победит тот, кто сумеет мобилизировать большее количество людей. И для демократов ключевым будет то, удалось ли им активизировать проблемные группы своего электората, которые всегда были тяжелы на подъем - афроамериканцев и молодёжь. Это не удавалось ни Берни Сандерсу, когда он боролся за право быть кандидатом от демократической партии, ни Хиллари Клинтон. И от этого будет зависеть и победа Джо Байдена.

В любом случае, нам следует ожидать напряженных выборов, так как интрига присутствует, разрыв между кандидатами небольшой, а общество сильно поляризовано на фоне второй волны пандемии, экономического кризиса и многочисленных разговоров на тему передачи Трампом власти в случае поражения.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда