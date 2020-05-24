Трамп решил подмять мир под себя

Трамп выводит США из ключевых договоров, касающихся мировой безопасности / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Такие намерения США следует воспринимать как очередной элемент развала существующей мировой системы контроля над вооружениями, которая рассыпается под напором гонки вооружений.

Ведь, на самом деле, гонка вооружений после "Холодной войны" так и не останавливалась – она продолжалась постоянно, пускай подковерно и не в таких масштабах, как прежде.

Теперь же наступил момент, когда мало кто соблюдает заключенные ранее договоренности. А в США появился президент и его администрация, которые довольно скептически относятся к существующей модели многосторонней дипломатии и хотят подмять ее под себя. Собственно, для этого в Штатах и принимаются решения о выходе из международных договоров: из Договора о глобальном контроле над торговлей оружия, из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а теперь вот дошло дело и до Договора по открытому небу.

Читайте такжеНа кону $9 триллионов: как США будут выбивать из Китая "коронавирусную" компенсациюЛогика администрация Трампа заключается в том, чтобы переписать все эти договоры под себя. "Под себя" – это значит, сделать их более жесткими, поставить в четкие рамки своих геополитических соперников и включить в эти договоры Китай. Ведь все они в основном подписывались с Россией, а Китай остался на обочине. Штаты хотят загнать в определенные рамки и Китай, как новую глобальную силу, создав трехсторонний или многосторонний договор. Из тех заявлений, что делал Трамп и его команда, пока не понятно, как они видят альтернативу.

Пока Китай и Россия не идут на переговоры по всем этим вопросам. Вот Штаты выходят из международных соглашений.

А в итоге разрушается глобальная система контроля над вооружениями.

В принципе, нельзя сказать, что Договор по открытому небу тщательно выполнялся всеми участниками. Проблемы с его соблюдением были, но никто особого внимания на это не обращал. Потому вряд ли выход США из него будет иметь какие-либо большие практические последствия. Хотя не исключено, что может снизиться уровень общей безопасности, потому что будет меньше координации и обязательств сторон. А все это может порождать какие-то проблемные ситуации в будущем при каких-либо кризисах, когда будет не понятно, кто за что отвечает.

Читайте такжеУкраина заразила своим хаосом даже СШАДоговоры – даже те, которые кажутся не очень сильными с международно-правовой точки зрения – были важны, потому что, по крайней мере, определяли функции сторон, их обязательства и приблизительные "красные линии", которые нельзя переступать. Когда таких договоров не будет, будет расти неопределенность и чувство небезопасности в мире.

К слову, поэтому европейцам крайне не понравилось решение Трампа о выходе США из Договора по открытому небу, ведь оно задевает их безопасность. Европейцы, в принципе, не любят неопределенность, когда не ясно, кто несет ответственность и за что. Так, если в небе случится какой-то инцидент, а никакого договора нет, будет не понятно, что в таком случае делать и к кому апеллировать.

Так что проблема подобных решений, в том числе администрации Трампа, о выходе из международных договоров состоит в том, что все они разрушают систему контроля над вооружениями, но не предлагают ничего взамен. А это может привести к дестабилизации мировой системы. В какой форме это произойдет – увидим.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востоке Украинского института будущего, специально для Главреда