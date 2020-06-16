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Три кита: почему падает рейтинг Зеленского

Александр Кочетков

политический аналитик

16 июня 2020, 06:54публикуется на языке оригинала

Социально-экономическая ситуация, которая стремительно ухудшается, со временем будет перекрывать какие-либо позитивы Зеленского.

Зеленский
Експерт пояснив, чому рейтинг Зеленського за два місяці впав на 5% / УНИАН

У порівнянні з квітневими показниками рейтинги президента Володимира Зеленського просіли на 5% – до 37,6% (серед тих, хто визначився з вибором і голосував би, якби вибори відбувалися наступної неділі), про це свідчать соціологічні дослідження КМІС.

Будь-які рейтинги, які вимірюються задовго до виборів, не є аж надто репрезентативними, проте вони дозволяють зрозуміти тенденцію. Зараз, напередодні місцевих виборів, мають значення лише рейтинги кандидатів у мери міст або в органи місцевої влади. Адже українці починають більш-менш цікавитися політиками тільки ближче до виборів, а у період між виборами вони оцінюють діяльність, зокрема, й Зеленського, не надто прискіпливо.

А тенденції вимальовуються такі... Доволі високий рейтинг Зеленського, який зберігається вже більше року його президентства, базується на двох чинниках, третій поки що грає проти нього.

Читайте такжеЗеленский пошел по пути ЮщенкоПерший. Немає жодних офіційних або неофіційних даних про те, що Володимир Зеленський замовляє або керує якимись корупційними схемами. Довкола нього – маса людей, яких звинувачують у подібних речах: Єрмак, Шмигаль, інші – майже всі. Але Зеленський не фігурує в жодній корупційній історії. Відтак, українці розуміють, що він особисто не краде і красти не хоче.

Другий. Українці дуже не хочуть війни. А Зеленський постійно намагається якось досягнути миру і робить це абсолютно щиро. Це також тримає його рейтинг.

Проте є ще один – третій – чинник, на якому тримається високий рейтинг будь-якого президента: соціально-економічна ситуація в країні. Та з цим у Зеленського великі проблеми.

Недолугий карантин жорстко вдарив по економічному стану українців. А уряд поки що не представив жодного плану компенсації втрат та виходу з економічної кризи. До того ж, криза почалася ще до карантинних обмежень – дірка в бюджеті тільки зростала. Тому вже виникають проблеми із зарплатнею бюджетників: лікарів, учителів тощо.

Цей чинник негативно впливає на рейтинги Зеленського, адже він зосередив у своїх руках всю владу і, по суті, одноосібно керує країною. Тому всі питання, в тому числі економічні – до нього.

Читайте такжеКто подъедает рейтинг Тимошенко и ЗеленскогоОтже, просідання рейтингу Зеленського пояснюється соціально-економічними негараздами і відсутністю перспективи покращення ситуації. Тому в подальшому рейтинг президента просідатиме також.

Від стрімкого і суттєво обвалу Зеленського рятують перші два чинники. Але в разі суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації третій негативний чинник може перекрити позитив від перших двох.

Світом керують гроші. Але люди достатньо інертні, і на них можна впливати. Так, наприклад, якщо люди побачать чітку програму дій уряду, яка покликана вивести країну з кризи, у них з’являється надія. Та якщо замість програми люди бачать 10 недолугих сторінок, більше схожих на реферат студента-філолога про Пушкіна, вони розуміють, що є очевидні проблеми. Або якщо можновладці розповідають про економічний націоналізм, а самі при цьому йдуть із протягнутою рукою до МВФ, прохаючи про кредит на будь-яких умовах, люди розуміють, що щось тут не так…

Тому соціально-економічний чинник згодом перекриватиме наявні позитиви, а, відтак, падіння рейтингу президента продовжиться.

Щоб підтримка Зеленського знову почала зростати, йому потрібно виконати три цілком прості і зрозумілі задачі.

По-перше, стабілізувати економічну ситуацію. Але для цього слід робити прямо протилежні речі всьому тому, що влада робить зараз. Передусім, потрібно припинити тиснути на малий і середній бізнес і дати йому повну свободу.

По-друге, Зеленському потрібно досягнути хоча б невеличкого прориву в "мінському процесі".

По-третє, потрібно нарешті почати саджати корупціонерів і реалізувати цю передвиборчу обіцянку, бо весна прийшла, а саджати так і не почали. Це стосується Порошенка і не тільки його. Якщо боротьба з корупцією матиме конкретні наслідки для корупціонерів, а не обмежуватиметься намірами щодо них, українці підтримають такі дії і президента..

Олександр Кочетков, політичний аналітик, спеціально для Главреду

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