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Почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривен

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

24 октября 2020, 08:29

Власти нечем сдерживать обвал нацвалюты в условиях мирового кризиса и отсутствия валютных поступлений.

Курс гривна доллар
Сейчас вполне вероятным выглядят финансовый крах государства Украина / УНИАН

Прогноз относительно курса гривны, да и вообще, дальнейших процессов в Украине – исключительно плохой. И причин для него предостаточно.

Почему-то незамеченными украинским обществом остались драматические события в Национальном банке Украины, а именно – скрытый системный конфликт и случившийся в начале октября раскол между руководством банка и первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой, а также заместителем главы Дмитрием Сологубом. Разногласия возникли по поводу разницы в оценках макрофинансовой ситуации и отношений с МВФ. Наблюдательный совет сказал о их несоответствии занимаемым должностям, а потому хочет их уволить. Пока что этого снять с должностей Рожкову и Сологуба не удалось, потому что не было кворума, но в конце октября, после выборов, вновь попытаются это сделать.

Если их уволят, назначив на чисто декоративные должности, ситуация взорвется, как вулкан. Рожкова, как первый зам главы НБУ, определяла практически всю стратегическую линию банка. Она играла ключевую роль в Нацбанке и при Гонтаревой, и при Салие, как и Сологуб. Она выполняла функции главы НБУ до назначения Шевченко.

Читайте такжеСобираемся на заработки в Молдову: что будет с курсом доллара после выборовСологуб, как известно, заявил, что денег от МВФ не будет до конца 2020 года, и теперь весь процесс нужно начинать с нуля. Так что, по сути, у нынешнего руководства НБУ уже нет программы сотрудничества с Фондом.

А раз денег МВФ не будет, то как закрывать дыры и осуществлять выплаты долгов? Как и кто снова начнет с нуля переговоры с Фондом, если в нынешней команде никто ничего не понимает: каким будет курс, как будет складываться ситуация?

Кроме того, грядет вторая волна китайской заразы – коронавируса, и вся украинская экономика постепенно начинает останавливаться, Украина движется к локдауну. Это тоже не может пройти незамеченным для курса гривны.

Однако так происходит не только в Украине – вся мировая экономика практически в локдауне, мировая экономика падает.

Третий квартал, казалось, вытянет ситуацию после провала в первом и втором квартале, но ему это не удалось – он даже не смог стабилизировать ситуацию. А четвертый квартал 2020-го начнется с полного краха мировой экономики.

Кроме того, в Украине главные статьи экспорта – это сельское хозяйство, а также химия, удобрения и металлургическая продукция. Однако сельское хозяйство на этот год свое уже отыграло (экспортные поставки в основной своей массе уже выполнены), при этом ему сейчас нужна будет валюта для закупки горюче-смазочных материалов, для того, чтобы пахать землю, сеять. То есть впереди – затраты, причем валютные. Однако работникам этой отрасли попросту негде будет взять валюту, нет источников ее получения, ведь падает экспорт и товарооборот.

Читайте такжеУкраинская катастрофа: хроники надвигающегося бедствияОгромную долю валютных поступлений в Украину составляли деньги, которые присылали домой украинские заробитчане. Однако сейчас наши гастарбайтеры теряют работу: Чехия и Словакия уже остановились, Польша и Венгрия – близки к этому. А именно в этих странах находятся миллионы украинцев на заработках.

Таким образом, приток валюты в Украину от экспорта будет падать весь четвертый квартал, резко сократятся поступления от заробитчан, поступлений валюты от туризма и рекреации уже фактически нет – все закрыто. Целые сектора экономики рухнули: авиационная отрасль, рекреация, туризм, железнодорожные перевозки, торговля, производство малого и среднего бизнеса, рестораны, отели – все это остановилось. По сути, идет уничтожение экономики.

А еще ведь продолжается война на Донбассе, на которую 10% ВВП вынь да полож...

У нас и так напечатали много гривны, а к концу года станок заработает с новой силой. Беда только в том, что обеспечивать свеженапечатанную гривну нечем – нет не товаров и услуг, средний класс сдыхает.

Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом успешно потрачены на дороги. Вот только кому нужны дороги в период пандемии? Рефрижератором, которые будут возить трупы умерших от коронавируса по этим дорогам?

За эти деньги нужно было строить госпитали для тяжелобольных, создавать дополнительные койкоместа, как это делали китайцы. А так, время потрачено впустую, даже врачи не были подготовлены...

Так что ситуация только обостряется. Не только в Украине, но и в соседних странах. Некоторые наши заробитчане ехали трудиться в Беларусь или Россию, но теперь они не могут отправиться даже туда. Таким образом, даже из России и Беларуси поток денег прекратится. К тому же, если до сих пор у нас оставались какие-никакие финансово-экономические связи с Россией, то теперь в течение месяца они могут прекратиться.

Читайте такжеВласти повергли экономику в девальвационный шок и не собираются ее спасатьКак говорится, куда ни кинь – везде клин. Потому есть все предпосылки – и субъективные, и объективные – для падения курса гривны.

Следует вспомнить и заявление Зеленского, который сказал, что доллар может стоить и 30 гривен. Однако я думаю, что уже в ближайшее время нас вполне может ждать курс 39,5 гривен за доллар. Власти сейчас просто нечем сдерживать обвал: нет ни золотовалютных запасов, ни источников их пополнения, ни источников реальной валюты (как только закончатся выборы, приток валюты, который шел на разные партии и кандидатов, прекратится).

Более того, во многих городах и громадах после выборов придет новое руководство. А это значит, что эти города и общины будут без команд, способных подготовить бюджет на следующий год. Ведь как раз осенью идет бюджетный период, но – у нас выборы, некому работать над бюджетами… Все новые, кто придут к власти, уволят всех старых и возьмут своих. В итоге, в тяжелейшей ситуации будет бюджетный процесс на местном уровне. Там, где останутся старые мэры будет полегче, но сколько их там останется…

Так что сейчас вполне вероятным выглядят финансовый крах государства. Грядет обвал гривны, и он вполне логичен.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для Главреда

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