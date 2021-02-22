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Украина может договориться с Россией только о капитуляции

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

22 февраля 2021, 08:36

Кремль никогда добровольно не отпустит Киев. С ним можно договориться только о том, как он будет грабить предоставленную территорию и какую дань будет получать.

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Россия не отступит на Донбассе/ УНИАН

После совместного участия в телеэфире с Денисом Пушилиным глава украинской делегации Леонид Кравчук признал: с Россией сейчас практически невозможно договориться по урегулированию на Донбассе.

О невозможности договориться с Кремлем было очевидно любому здравомыслящему человеку задолго до того, как Леонид Кравчук ввязался в эту драку. Это было очевидно еще до начала развязанной Россией войны.

Москва никогда не хотела отпускать не то что Донбасс, а всю Украину.

Договариваться с РФ можно лишь с точки зрения переговоров вассала со своим сувереном.

Как например Татарстан - с центральным правительством России времен президента Бориса Ельцина.

Договариваться, как грабить милостиво предоставленную территорию и какую при этом платить дань Москве. В таком случае не может быть и речи о суверенитете.

Вообще у Украины сейчас есть два пути:

Первый – чтобы это было независимое государство, а не часть Российской империи, мы должны за Украину биться. Россия не отпустит Украину, независимо от того, кто будет президентом – Зеленский, Порошенко, Тимошенко…

Читайте такжеУ Украины есть только один шанс вернуть мир на ДонбассДругой - "лечь" под Россию. Так, как "легла" Беларусь. То есть, стать полностью зависимыми от России. Вопрос в том, какой вариант выберет наше общество. Ведь за время президенства Порошенко, а теперь Зеленского, патриотические настроения стали формальными. Они только декларируются. Их проявления – только флажки, вышиванки, парады. А реальные патриотические настроения свелись к нулю. Все видят, что власть и прежде всего наши лидеры никак не заинтересованы в действительно независимой Украине. Они этих лидеров интересуют лишь как источник прибыли.

Однако, это не значит, что сейчас некому отстаивать страну от российской агрессии. Такие люди есть и они не будут сидеть сложа руки, если президент Владимир Зеленский или его преемник начнут договариваться с Россией о капитуляции.

У нас есть, сохранился и наверняка даже развился определенный потенциал свободных людей, настоящих патриотов. Не делаю акцент на таких организациях, как "Национальный корпус", "Правый сектор" и подобные. Имею в виду людей, которые в душе являются патриотами, которые привыкли жить достаточно независимо. И эти люди не согласятся с позицией капитулянтства. Эти люди умеют держать в руках оружие. И они безусловно станут защищать страну, если наши лидеры будут вести ее в состав Российской империи.

Юрий Касьянов
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