Украина вылетела из "первой лиги" американской политики

Джо Байден нет дела до Украины / Reuters

Не прошло и двух недель – и мы таки дождались первого контакта новой администрации США с Украиной.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой нашего МИДа.

Для описания содержания и глубины контакта Госдепу хватило 9 строк на своем сайте.

Явно не этого ждали на Банковой.

Президент Владимир Зеленский одним из первых поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Отпраздновал его инаугурацию в компании временной поверенной США в Украине. Дал развернутое интервью американскому СМИ с комплементарными посылами в адрес американского лидера. В стиле изложения мыслей даже переплюнул своего предшественника с его "чувствую себя прекрасно каждый раз, когда слышу ваш голос". Поклянчил через журналистов приглашение в Белый дом, пообещал непременно его принять и немедленно примчать. Дожал изгнание из фракции "Слуг народа" депутата Дубинского. Пообещал позаводить уголовные дела на всех "вмешательцев" в американские выборы.Читайте такжеКакими будут отношения Украины и США при Байдене

Однако, все эти реверансы, а проще выражаясь, мышиную возню в Вашингтоне не заметили. А если и заметили – "прогиб" не засчитали.

Похоже, мы снова вылетели из "первой лиги" американской политики, когда наших президентов (на своей территории) принимал президент США. Причем сразу в "третью лигу", когда вести наши отношения будет не вице-президент, как это было в прежние годы, а Госдепартамент США.

Возвращение обратно в "первую лигу" будет непростой задачей… И скорее всего – уже для следующего президента Украины.