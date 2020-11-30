Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу

Люблю популистов. Они очень талантливые люди. Правда, есть один недостаток. Языки популистов лижут самые вонючие жопы.

Но это можно простить. Популисты выполняют важную миссию. Они снимают напряжение с народа. Пока народ дерут во все щели, у народа возникает напряжение. Нужен особый терапевт, который выразит боль народную – и всем станет легче. Правда, потом странным образом окажется, что слова популистов остались словами. А дела их лучше никому не показывать. Но народ сам виноват.

Народ не хочет никакого здравого смысла. Людям, голосующим за Порошенко или "Слуг народа", не хочется жить с ответственностью и чувством, что они ошиблись. Им нельзя сомневаться в своем правильном выборе – это мешает смотреть сериалы. Они не виноваты в том, что третий раз голосуют за Васю, а Вася их третий раз ставит раком. Это не народ тупой, это Вася плохой. А народ – хороший, просто доверчивый.

Читайте такжеПочему украинцы остались с голой задницейПоэтому я уверен, что правительство обязано выплатить к Новому году единоразовую помощь $2700 каждому гражданину Украины, включая грудных детей. Коронавирус поставил всех нас на грань выживания, а идиотские действия правительства только делают хуже. Компенсации, лучше ежемесячные, помогут поддержать невинно пострадавшую экономику. Этот шаг покажет уважение власти к своему избирателю. Люди не должны чувствовать на себе последствия кризиса, который они не заслуживают.

Тарифы на воду/электричество/газ должны быть снижены. 1 копейка за кубометр, 1 копейка за киловатт, а лучше 1 копейка в месяц за всю коммуналку. Власть, которая ворует и спит в обнимку с олигархами, обязана проявить уважение к собственному народу, который она бессовестно грабит. "1:1:1" - наше требование, немедленно, до нового года. Пусть берет деньги где хочет. МВФ пусть даст, у него много денег. Все равно он уже много лет грабит Украину и хочет забрать у каждого украинца его честь и достоинство. А презренная тупая власть готова на все, лишь бы продать страну за один доллар.

Есть еще один неотложный пункт. Каждый житель страны старше 16 лет обязан получать от государства в подарок бесплатный автомобиль "Мерседес". Обязательно новый. Чтобы сэкономить бюджетные деньги, можно дарить не дороже Е-шки и объемом двигателя не больше 3.5. Бензин, понятное дело, по выходным обязан быть тоже по 1 копейке литр. В будние дни – так и быть, 2 копейки. За те налоги, которые мы платим на содержание бесконечной армии дармоедов, власть может раз в тридцать лет подарить по "Мерседесу".

Читайте такжеГолосование за лучшую мразь - норма для украинцевЛишь когда президент, Верховная Рада и правительство выполнят эти простые и понятные каждому человеку условия, мы так и быть позволим им публично встать на колени и прикоснуться своими погаными лживыми губами к святому телу простых людей. Так и быть, тогда мы возьмем этих воров и коррупционеров в светлое будущее нашего гордого молодого государства.

Народ больше не позволит лживыми обещаниями затуманить свой разум. Только здесь и сейчас, Мерседес 1:1:1!

(Переможно грає гімн України. Всі плачуть та сміються від гідності)

Ну как? Правда ведь, стало легче?

Вы - самый лучший народ на свете. Как я счастлив дышать с вами одним воздухом!