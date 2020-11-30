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Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу

Сергей Лямец

журналист

30 ноября 2020, 10:10

Наш народ – хороший, просто доверчивый.

Люблю популистов. Они очень талантливые люди. Правда, есть один недостаток. Языки популистов лижут самые вонючие жопы.

Но это можно простить. Популисты выполняют важную миссию. Они снимают напряжение с народа. Пока народ дерут во все щели, у народа возникает напряжение. Нужен особый терапевт, который выразит боль народную – и всем станет легче. Правда, потом странным образом окажется, что слова популистов остались словами. А дела их лучше никому не показывать. Но народ сам виноват.

Народ не хочет никакого здравого смысла. Людям, голосующим за Порошенко или "Слуг народа", не хочется жить с ответственностью и чувством, что они ошиблись. Им нельзя сомневаться в своем правильном выборе – это мешает смотреть сериалы. Они не виноваты в том, что третий раз голосуют за Васю, а Вася их третий раз ставит раком. Это не народ тупой, это Вася плохой. А народ – хороший, просто доверчивый.

Читайте такжеПочему украинцы остались с голой задницейПоэтому я уверен, что правительство обязано выплатить к Новому году единоразовую помощь $2700 каждому гражданину Украины, включая грудных детей. Коронавирус поставил всех нас на грань выживания, а идиотские действия правительства только делают хуже. Компенсации, лучше ежемесячные, помогут поддержать невинно пострадавшую экономику. Этот шаг покажет уважение власти к своему избирателю. Люди не должны чувствовать на себе последствия кризиса, который они не заслуживают.

Тарифы на воду/электричество/газ должны быть снижены. 1 копейка за кубометр, 1 копейка за киловатт, а лучше 1 копейка в месяц за всю коммуналку. Власть, которая ворует и спит в обнимку с олигархами, обязана проявить уважение к собственному народу, который она бессовестно грабит. "1:1:1" - наше требование, немедленно, до нового года. Пусть берет деньги где хочет. МВФ пусть даст, у него много денег. Все равно он уже много лет грабит Украину и хочет забрать у каждого украинца его честь и достоинство. А презренная тупая власть готова на все, лишь бы продать страну за один доллар.

Есть еще один неотложный пункт. Каждый житель страны старше 16 лет обязан получать от государства в подарок бесплатный автомобиль "Мерседес". Обязательно новый. Чтобы сэкономить бюджетные деньги, можно дарить не дороже Е-шки и объемом двигателя не больше 3.5. Бензин, понятное дело, по выходным обязан быть тоже по 1 копейке литр. В будние дни – так и быть, 2 копейки. За те налоги, которые мы платим на содержание бесконечной армии дармоедов, власть может раз в тридцать лет подарить по "Мерседесу".

Читайте такжеГолосование за лучшую мразь - норма для украинцевЛишь когда президент, Верховная Рада и правительство выполнят эти простые и понятные каждому человеку условия, мы так и быть позволим им публично встать на колени и прикоснуться своими погаными лживыми губами к святому телу простых людей. Так и быть, тогда мы возьмем этих воров и коррупционеров в светлое будущее нашего гордого молодого государства.

Народ больше не позволит лживыми обещаниями затуманить свой разум. Только здесь и сейчас, Мерседес 1:1:1!

(Переможно грає гімн України. Всі плачуть та сміються від гідності)

Ну как? Правда ведь, стало легче?

Вы - самый лучший народ на свете. Как я счастлив дышать с вами одним воздухом!

Сергей Лямец новости Украины
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