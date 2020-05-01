Власть перешла красную черту

Власть играет с огнем/ lookmytrips.com

Многие искренне возмущались заявлениям премьера о том, что для разблокирования трудовых миграционных потоков из Украины, заинтересованные страны должны "договариваться" с нашей властью.

Заявление действительно претендует на "шнобелевскую премию" за самую глупую экономическую идею, которая в условиях Украины становится еще и социально опасной.

По сути, речь идет о "квотах" на экспорт рабочей силы. Но проблема не в нынешнем премьере, а в том смысловом вакууме, в котором мы оказались в последние годы, большинство чиновников да и экспертов в Украине так радовались росту трудовых трансфертов в структуре платежного баланса, что как-то не удобно было вспоминать о том, что из страны, производящей высокотехнологическую продукцию мы превратились в экспортера "зерна, меда и рабов", то есть с позиции индустриального общества скатились на уровень феодализма времен Киевской Руси. И на любые замечания о том, что нельзя формировать экономическую модель, основанную на внешних рынках труда, так как это наиболее уязвимая и невыгодная система экономических отношений, звучали постоянные отсылки к Ирландии 19 века или Польше 90-х годов прошлого.Читайте такжеУкраине нельзя было идти по пути жесткого карантина

Но я всегда знал, что рано или поздно любое явление назовут настоящим именем и форма откорректируется под новое содержание: если страна уже почти ничего не производит, то власть будет пытаться контролировать хоть что-то, что приносит деньги. В данном случае - трудовую миграцию.

У нас, к сожалению, не замечают токсичность тех процессов, результаты которых потом начинают дружно критиковать. Зачастую эти процессы называют "реформами". Разрушен анализ причинно-следственных связей.

Сегодня критикуют Зеленского за "встречу" Мрии с товаром для Эпицентра, забывая как пару лет назад под пение гимна встречали сухогруз с американским углем... Как говорил президент Кучма: "так це ж було вже!".

Страну фактически поделили те группы влияния, у которых есть деньги на формирование своих экспертных групп: олигархи, внешнее управление.

Кстати РФ не выращивает свои силы влияния в Украине, а пытается купить уже готовые, в результате чего и проигрывает. А где же наша элита, способная связать прошлое, настоящее и будущее, разорвать порочный рецикл ошибок?

Читайте такжеПосле карантина заробитчане снова поедут за границу, но уже навсегдаЯ думаю, что ее появление возможно лишь как реакция системы в виде общества на экзистенциональную угрозу уничтожения. Это как при падении уровня кислорода в крови человек начинает автоматически сильнее дышать.

Должна быть цепь событий, которая приведет всех в чувство. И элементом этой цепи могут стать нынешние попытки уничтожить атомную энергетику и обанкротить Энергоатом. Еще ни одна власть в Украине не играла с этим огнем. Доить доила, но не переходила красную черту. Но кризисный оскал олигархии привел к ситуации, когда для сохранения привычного профита, несколько человек готовы практически на все. И чернобыльские пожары как предзнаменование. Или все-таки пока предупреждение? Ждем осенний ответ системы.