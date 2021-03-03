УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

3 марта 2021, 10:10

Политические элиты подобно саранче уничтожают некогда зеленое поле своей страны.

подсолнухи, подсолнечник
Украина становится "глубоко" аграрной страной / УНИАН

Налоговые "настройки" могут превратить страну как в "кукурузное поле", так и в в высокоразвитый инновационно-промышленный кластер.

Повышать глубину переработки не так-то и просто: примерно один передел за пять лет.

За все годы у нас был только один позитивный кейс: экспортные пошлины на семена подсолнечника и создание внутренней переработки подсолнечного масла.

Были лидером по "семечке", а стали лидером по маслу. Но продаем все ще в формате крупного опта, а те же турки масло бутылируют, зарабатывая свои двадцать центов на литре.

В прошлом году завалили "соевые правки" - ведь нам не нужны перерабатывающие заводы, пусть украинскую сою перерабатывают в Турции, а рапс - в Беларуси. Ну а кукурузу в Китае, на крупнейшем в мире заводе по производству биоэтанола.

Читайте такжеУкраина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательстваВ этом году, снизили внутренний НДС на аграрное сырье с 20% до 14%. Не на конечную продукцию из этого сырья, чтобы повысить покупательную способность населения и снизить цены на социальные товары, а именно на сырье.

Теперь внутренний переработчик получает дисбаланс по НДС в 6% на разнице входящего и выходящего потока по налогообложению.

Налоговый кредит по ставке 14% при покупке сырья, а налоговые обязательства - по ставке 20% при продаже готовых товаров конечному потребителю.

Придется либо повысить цены, либо закрыть производство. То есть перерабатывать у нас станет невыгодно. От слова совсем.

Зато станет выгодно продавать сырье за рубеж: аграрный трейдер получил фору в цене на 6% по сравнению с внутренним переработчиком.

Уже сейчас, многие фермеры говорят о том, что ну их, эти яблоки и капусту с морковью. Будем заниматься техническими агрокультурами - там НДС меньше.

Самое удивительно, что многие депутаты "включают дурака", а многим и включать не надо: мол, мы ж налоги снизили.

С таким примитивом во власти Украина не просто станет сырьевой страной, а "углубленно сырьевой", с акцентом на технические монокультуры, выращивая подсолнечник уже в Черниговской области и уничтожая все живое глифосатом.

Вот так, политические элиты постепенно превращаются в саранчу, уничтожающую некогда зеленое поле своей страны.

НДС подсолнечное масло Александр Кущ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Деление человечества на избранных уже началосьДеление человечества на избранных уже началось Что происходит с рейтингом Владимира ЗеленскогоЧто происходит с рейтингом Владимира Зеленского Зеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтахЗеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтах Как Зеленскому выиграть войну против Порошенко и МедведчукаКак Зеленскому выиграть войну против Порошенко и Медведчука Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность ПутинаАннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина
Следующий материал

Последние новости

10:25
Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука
10:22
The Hardkiss выпустила клип на лирическую песню Обійми Видео
10:14
Эксперты объяснили, для кого опасен березовый сок
10:14
Харьков стал центром торговли контрабандными ТВЕНами
10:10
Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну мнение
Реклама
10:00
Аваков отказался отдавать русский язык россиянам Видео
09:50
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
09:35
Прохладно будет даже в мае: синоптик расстроил прогнозом на весну Видео
09:26
Как Нафтогаз паразитирует на прибыльном активе в Укргаздобыче - эксперт
09:03
В Кабмине описали способ получения льгот на оплату коммуналки деньгами
08:50
В США назвали сроки новых санкций против Северного потока-2 Видео
08:43
Почему Порошенко резко стал экспертом по "г*вну" мнение
08:35
Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Видео
08:19
Экс-депутат Госдумы предупредил о работе агентов Кремля в Украине Видео
08:02
Могут вызывать рак: стало известно, какие детские игрушки очень опасны
07:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
07:35
Дело Шеремета: Аваков рассказал о "небезынтересных показаниях" информатора из Беларуси Видео
07:13
Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине Видео
07:10
Маск собрался построить новый город и дал ему название
07:02
Эксперт объяснил, могут ли в Украине отключать должников по ЖКХ без суда
Реклама
06:55
Записные патриоты на вакцине солидаризовались с "агентами Кремля" мнение
06:36
В США назвали компании, попавшие под санкции из-за дела Навального Видео
06:31
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:01
Какие продукты нужно употреблять ради здоровья почек Видео
05:24
Арестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину
05:02
Названы главные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Видео
04:28
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
03:50
Дипломат оценил шансы на освобождение Навального после санкций США и ЕС Видео
03:13
Астролог предупредил, когда нельзя покупать технику Видео
02:47
Диетолог раскрыла правила потребления сала Видео
02:42
У Тихановской объяснили, почему Лукашенко ждет крах, а Путин ему не поможет Видео
02:11
Как быстро и надежно возбудить девушку в постели - советы сексолога Видео
01:36
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
00:49
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, все погибли Видео
00:44
8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать Видео
00:02
Синоптики изменили прогноз погоды и сообщили о морозе со снегом Видео
02 марта, вторник
23:38
В Боливии десятки студентов упали с 4-го этажа, много погибших Видео
22:54
"Театр абсурда": Россия накинулась на США из-за новых санкций
22:52
Аваков рассказал о планах России и тотальном наступлении Видео
22:33
"Другого пути нет": оккупанты Крыма идут на отчаянный шаг из-за засухи Видео
Реклама
22:24
Папа Римский предрек человечеству новую катастрофу Видео
22:03
ЦИК завершила регистрацию на довыборы в Раду: кто баллотируется
21:54
В Киеве обрушится температура, вернется мокрый снег – синоптик Видео
21:50
Ученые рассказали, когда правильно и нужно ужинать Видео
21:30
Врач рассказала, какую опасность несет перевод часов на летнее время Видео
21:28
Критическая ситуация в Лозовой: из-за аварии школьники останутся дома
21:21
Что пить, чтобы усваивалось железо: эксперты назвали напитки Видео
21:10
США ввели против России дополнительные санкции Видео
21:03
Аваков раскрыл, кому в Украине грозят санкции Видео
20:57
США готовы жестко толкать Украину к реформам - экс-посол Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять