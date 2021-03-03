Власть превращает Украину в отсталую сырьевую страну

Украина становится "глубоко" аграрной страной / УНИАН

Налоговые "настройки" могут превратить страну как в "кукурузное поле", так и в в высокоразвитый инновационно-промышленный кластер.

Повышать глубину переработки не так-то и просто: примерно один передел за пять лет.

За все годы у нас был только один позитивный кейс: экспортные пошлины на семена подсолнечника и создание внутренней переработки подсолнечного масла.

Были лидером по "семечке", а стали лидером по маслу. Но продаем все ще в формате крупного опта, а те же турки масло бутылируют, зарабатывая свои двадцать центов на литре.

В прошлом году завалили "соевые правки" - ведь нам не нужны перерабатывающие заводы, пусть украинскую сою перерабатывают в Турции, а рапс - в Беларуси. Ну а кукурузу в Китае, на крупнейшем в мире заводе по производству биоэтанола.

Читайте такжеУкраина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательстваВ этом году, снизили внутренний НДС на аграрное сырье с 20% до 14%. Не на конечную продукцию из этого сырья, чтобы повысить покупательную способность населения и снизить цены на социальные товары, а именно на сырье.

Теперь внутренний переработчик получает дисбаланс по НДС в 6% на разнице входящего и выходящего потока по налогообложению.

Налоговый кредит по ставке 14% при покупке сырья, а налоговые обязательства - по ставке 20% при продаже готовых товаров конечному потребителю.

Придется либо повысить цены, либо закрыть производство. То есть перерабатывать у нас станет невыгодно. От слова совсем.

Зато станет выгодно продавать сырье за рубеж: аграрный трейдер получил фору в цене на 6% по сравнению с внутренним переработчиком.

Уже сейчас, многие фермеры говорят о том, что ну их, эти яблоки и капусту с морковью. Будем заниматься техническими агрокультурами - там НДС меньше.

Самое удивительно, что многие депутаты "включают дурака", а многим и включать не надо: мол, мы ж налоги снизили.

С таким примитивом во власти Украина не просто станет сырьевой страной, а "углубленно сырьевой", с акцентом на технические монокультуры, выращивая подсолнечник уже в Черниговской области и уничтожая все живое глифосатом.

Вот так, политические элиты постепенно превращаются в саранчу, уничтожающую некогда зеленое поле своей страны.