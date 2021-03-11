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Впереди двойной удар по украинской экономике и бегство капитала

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

11 марта 2021, 08:27

Украина платит не только проценты по кредитам и отдает их тело, мы умудряемся платить еще и пеню за кредиты, которые нам не дали.

МВФ
МВФ / Reuters

Никто в мире не расплачивается по госдолгам. Дело в том, что чаще всего долги реструктуризируют. Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты (хорошо бы договориться и об отсрочке в условиях коронакризиса, а еще лучше – о списании долгов).

Однако наш Минфин всё платит до цента, более того – в прошлом 2020 году Украина даже выплатила Международному валютному фонду 4 млн долл США неустойки за невыбранные кредитные транши. Слов нет, одни эмоции. Дело в том, что по условиям кредитной программы с Фондом, заемщик - Украина - платит кроме процентов за полученные транши также комиссию за неполученные транши, которая называется комиссия за выделение финансирования или сommitment fee (размер сommitment fee зависит от суммы кредитов страны от МВФ и размера ее квоты).

Словом, только в феврале этого 2021 года Минфин и НБУ выплатили 213,1 млн долл США в пользу МВФ (это возвращение тела и процентов по кредитам, ну а сommitment fee в этот период не выплачивалась).

Читайте такжеСША не доверяют Европе и будут переформатировать Украину самиПравда, справедливости ради надо признать, что стоимость заимствований от Фонда для Украины в прошлом 2020 году составляла 2,63% годовых (средняя ставка и комиссия), а вот средневзвешенная ставка заимствований через размещение евробондов (ОВГЗ) составляла 7,2% годовых.

Да, мы платим, платим и платим нашим кредиторам. И, безусловно, уже в ближайшее время мы увидим очередной скачек процентных ставок на межбанке и удорожание кредитных ресурсов. Напомню, из-за быстрого роста инфляции с 5 марта этого 2021 года НБУ поднял учетную ставку с 6% годовых до 6,5%.

И именно здесь-таки и будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе. То есть, если повышается процентная ставка и при этом тратятся валютные резервы, то изымается на межбанке гривневая ликвидность. Поэтому, понятно, что нас ждет дальнейшее ухудшение ситуации. И к этому еще добавляется инвестиционный спад, а также бегство из страны капитала.

НБУ МВФ кредит МВФ Александр Гончаров новости Украины
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