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Путин проиграл всё и как шавка забился в бункер

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

1 мая 2020, 08:40

На фоне всеобщей ненависти россиян персонально к Путину, его будущее выглядит крайне мрачно.

путин
Большая часть населения России уже открыто ненавидит Путина

Карантин, как бы его ни называть, рано или поздно закончится. Высока вероятность, что и после 12 мая он будет продлен, по крайней мере в отдельных регионах. А может быть, и во всех. Но списывать на эпидемию происходящее долго не получится. Придется заканчивать. И вот здесь возникнет два весьма интересных вопроса.

Первый вопрос - какие из введенных мер контроля и ограничений, которые были введены под вывеской борьбы с коронавирусом, будут продлены. Имеется в виду и пропускные режимы, и ограничения по транзиту, и карательные санкции со штрафами и уголовными наказаниями, которые были введены в ходе так называемой самоизоляции. Вопрос непраздный, так как разгром по всем признакам убьет не менее 10-15 процентов экономики, и без того находящейся в крайне тяжелом положении. На это накладывается еще и внешний фактор - нефтяная и газовая катастрофы, которые оставили страну фактически без валютных доходов. На улице и без работы останутся миллионы людей, малый бизнес будет если не уничтожен, то загнан в кому. Сбережения людей существенно сократятся в ходе самооплачиваемого карантина. Естественно, градус недовольства будет высок. Кстати, рейтинг Путина, замеренный на днях ВЦИОМ в ходе открытого опроса, демонстрирует, что даже сервильная база, которая поддерживает любую власть в любых условиях, угрожающе сокращается.

Драконовские меры контроля, введенные в ходе "самоизоляции" выглядят в таком случае крайне удачным подспорьем для карателей. По крайней мере, на время.

Второй вопрос, прямо вытекающий из первого - судьба самого Путина. Здесь все не так просто.

По сути, ему предстоит выползти из своего убежища в совершенно другую страну. Страну, в которой уже не получится бодро докладывать об успехах, которые не видно, но они есть. Страну, в которой значительная часть населения вместо обожания любимого руководителя его открыто ненавидит.

И уже не получится рассказывать в очередной раз заезженную историю про мудрого, но слегка усталого царя, которого напропалую обманывают вороватые подчиненные. Выстроенная персоналистская диктатура требует и персональной ответственности за происходящее, а то, что Путин, как последний трус, бросил свою страну в тяжелый момент, уже невозможно представить как-то иначе, даже если подключить всю тяжелую артиллерию холуёв на телеэкранах.

В каком-то смысле возвращение Путина из бункера повторяет возвращение Горбачёва из Фороса - он еще был президентом СССР, но с каждым днем его статус испарялся как вода с раскаленной сковородки. Аналогии, конечно, не полные, но в определенном смысле они есть.

Читайте такжеПутин строит цифровой концлагерь, который его и похоронитИ нужно вспомнить про провал путинской конституционной реформы. Обнуление сроков - это явно не то, ради чего затевалась вся эта история. "Обнулиться" можно было гораздо менее затратным и сложным способом. Весь смысл "реформы" заключался в переформатировании вертикали управления, создания особого контрольного органа, который выводил Путина за рамки сегодняшней системы управления, но оставлял в его руках серьезные и ключевые полномочия. Имеется в виду Госсовет как супер-структура контроля над всеми ветвями власти. Однако Путина фактически вернули обратно, обнулив его сроки и поставив перед необходимостью снова идти на президентский пост. Попытка структурной реформы провалена. Поэтому Путину кровь из носа необходимо незаконное "всеобщее голосование", чтобы получить независимый от номенклатуры источник легитимности и по крайней мере, свести ситуацию к ничьей.

Однако на фоне всеобщей ненависти персонально к Путину провести голосование так, как задумывалось, вряд ли получится - слишком серьезно придется фальсифицировать его итоги. А градус недовольства настолько высок, что голосование может без остановки перетечь в массовые выступления. Поэтому, кстати, и необходимость поддержания нынешних мер контроля.

Путин проиграл везде. И в аппаратной борьбе, и в медийном пространстве.

Акела не просто промахнулся, он захромал на все четыре лапы. И утратил легитимный статус практически среди всех общественных групп и страт. За исключением, конечно, тех, чей статус прямо связан с наличием Путина на посту президента и которые потеряют всё с его уходом. Собственно, именно их позиция и становится определяющей сегодня в вопросе: что делать с этим человеком.

Возвращение Путина из схрона не будет триумфальным. Он вернется из него как побитая собака. И, кстати говоря, еще очень большой вопрос - а вернется ли вообще?

Владимир Путин Эль Мюрид новости России коронавирус в России
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