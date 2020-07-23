Вся Украина скатилась в один сплошной бардак

Упавшее дерево на Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) / Информатор

Во вторник проезжая около 18.00 мимо Родины Мать я встал в пробку.

Огромное дерево упало прямо на проезжую часть, перегородило движение и раздавило легковую машину.

Возвращаясь по этой же дороге через 6 часов - в полночь, я был в шоке - Дерево продолжало лежать перегородив проезжую часть - под ним Машина.

Вокруг никого - ни коммунальщиков, ни предупредительных ограждений.

В Киеве. На Печерске. На центральной улице. В километре от правительственного квартала 6 часов не могут убрать с проезжей части обыкновенное упавшее Дерево.

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По всей Украине - бардак с карантином, бардак с запретами, бардак с имплементацией и выполнением принятых решений.

Во всем и по всей вертикали.

Какая-то тотальная импотенция, некомпетентность и профнепригодность.

Х*й знает кто управляет нами х*й знает как.