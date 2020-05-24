Второй год Зеленского: почему теперь ему мало "не скурвиться"

Политолог рассказал, что может подорвать рейтинг Зеленского / УНИАН

Владимир Зеленский сумел взять всю власть в Украине в свои руки. Это – наибольшее и, пожалуй, единственное его достижение за первый год президентства. Поскольку Зеленский откровенно не понимает, что делать с этой огромной властью.

При этом президент окружает себя людьми, которые, в первую очередь, заботятся о собственных интересах, потом – об интересах страны в их личном понимании, а уже потом – кто-то из них, возможно, вспоминает о Зеленском. По сути, президент делегировал свои полномочия другим. С начала независимости в Украине не было настолько полномочного главы Офиса президента! Даже Медведчуку и Балоге не снилось такое влияние...

Поклонники Зеленского часто говорят о еще одном его достижении: за первый год президентства он не скурвился. И, кстати, это – чистейшая правда: Зеленский не участвует ни в каких коррупционных схемах и ни разу не давал указаний относительно каких-либо теневых коррупционных сделок.

Читайте такжеПровалы и победы: чем запомнился первый год ЗеленскогоНо! Зеленский – слишком доверчивый, и ему просто не ведомо, что происходит на более низких уровнях. А если бы он поинтересовался, то узнал бы о массе нелицеприятных вещей, которые происходят от его имени в центре и на местах. Хотя Зеленский лично ни в чем не замешан.

Кроме того, Зеленский позиционировал себя как внесистемный кандидат, которые разрушит коррупционно-олигархическую систему. И он действительно попробовал это сделать – в виде видеороликов с призывами. Однако это в "Квартал 95" режиссер говорит, что делать, а актеры послушно выполняют. В политике же так не работает – тут нужно заставлять. А он попробовал – не пошло, он и махнул рукой. В итоге, коррупционно-олигархическая система как была во времена Порошенко, так и работает.

Рейтинги Зеленского сохраняются высокими, потому что, в отличие от Порошенко, он ни разу не был замешан ни в каких скандалах и коррупционных сделках. А, кроме того, он искренне пытается принести мир в Украину и ищет пути.

Однако все то, на чем удерживается рейтинг Зеленского, может легко быть разрушено экономическими "достижениями" правительства.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда