Зеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себя

Зеленского раздражает критика политических оппонентов / President.gov.ua

Вот уже несколько дней в Сети много домыслов о том, что на ближайшем заседании Совета нацбезопасности и обороны будут введены новые санкции.

На самом деле, не имеет никакого значения, против кого они будут введены – против Медведчука или против кого-либо еще.

Во-первых, то, что уже сделано в отношении Медведчука - лишение вещания трех его каналов уже по нему ударило. И раз уж эти каналы переместились в Ютуб и моментально набрали по миллиону подписчиков, то в теории можно принять решение об обращении к Штатам о блокировании этих каналов. А персональные санкции против Медведчука существенно ничего не изменят – это неэффективно и будет выглядеть личностным выпадом Зеленского против него. Украинская власть, конечно, бессмысленная, но не настолько.

Тут более логичным был бы "наезд" на противоположную, партнерствующую с Медведчуком сторону – Петра Порошенко и его телеканалы. Но бороться со СМИ – себе дороже, так было всегда и так есть сегодня. Кроме того, есть риск того, что Порошенко сразу же побежит жаловаться всем тем, с кем он сотрудничает и ведет переговоры со времен своего президентства – Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и другим, вплоть до президента Джо Байдена. И это не говоря уже о плевках в Зеленского со всех его ботоферм.

Читайте такжеНа заседании СНБО могут ввести санкции против Медведчука - СМИВедь конечная цель Зеленского – не в санкциях ради санкций. Ведь того же Порошенко в Украине не любит колоссальное количество людей - его любти и ценят лишь 15% общества. Потому, что бы не предпринял Зеленский против Порошенко, большая часть украинцев это поддержит. Кроме того, любые действия в отношении пятого президента – это попытка лишиться критики, которая шла как с каналов Медведчука, так и идет с каналов Порошенко и которая безумно раздражает и президента, и его ближайшее окружение. Потому закрыть эти каналы Зеленский мог бы только ради этого, чтобы, руководствуясь примитивной логикой, попытаться удержать свой собственный рейтинг.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда