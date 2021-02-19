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Зеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себя

Александр Кочетков

политический аналитик

19 февраля 2021, 10:15

Конечная цель Зеленского в введениии санкций СНБО – не в санкциях ради санкций, а ради удержание собственного рейтинга.

Зеленский, Ермак
Зеленского раздражает критика политических оппонентов / President.gov.ua

Вот уже несколько дней в Сети много домыслов о том, что на ближайшем заседании Совета нацбезопасности и обороны будут введены новые санкции.

На самом деле, не имеет никакого значения, против кого они будут введены – против Медведчука или против кого-либо еще.

Во-первых, то, что уже сделано в отношении Медведчука - лишение вещания трех его каналов уже по нему ударило. И раз уж эти каналы переместились в Ютуб и моментально набрали по миллиону подписчиков, то в теории можно принять решение об обращении к Штатам о блокировании этих каналов. А персональные санкции против Медведчука существенно ничего не изменят – это неэффективно и будет выглядеть личностным выпадом Зеленского против него. Украинская власть, конечно, бессмысленная, но не настолько.

Тут более логичным был бы "наезд" на противоположную, партнерствующую с Медведчуком сторону – Петра Порошенко и его телеканалы. Но бороться со СМИ – себе дороже, так было всегда и так есть сегодня. Кроме того, есть риск того, что Порошенко сразу же побежит жаловаться всем тем, с кем он сотрудничает и ведет переговоры со времен своего президентства – Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и другим, вплоть до президента Джо Байдена. И это не говоря уже о плевках в Зеленского со всех его ботоферм.

Читайте такжеНа заседании СНБО могут ввести санкции против Медведчука - СМИВедь конечная цель Зеленского – не в санкциях ради санкций. Ведь того же Порошенко в Украине не любит колоссальное количество людей - его любти и ценят лишь 15% общества. Потому, что бы не предпринял Зеленский против Порошенко, большая часть украинцев это поддержит. Кроме того, любые действия в отношении пятого президента – это попытка лишиться критики, которая шла как с каналов Медведчука, так и идет с каналов Порошенко и которая безумно раздражает и президента, и его ближайшее окружение. Потому закрыть эти каналы Зеленский мог бы только ради этого, чтобы, руководствуясь примитивной логикой, попытаться удержать свой собственный рейтинг.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

СНБО санкции Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Александр Кочетков новости Украины
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