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Зеленский нанес исторический удар по Путину

Юрий Бутусов

журналист

19 февраля 2021, 20:03

Решение по Медведчуку нанесет непоправимый урон российской экспансии.

путин медведчук
путин медведчук

Вот это успех! Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона!

Историческое решение Совета национальной безопасности и обороны! Кум Путина объявлен в Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!

Согласно решению СНБО:

  1. Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.
  2. Введены санкции против всех 19 компаний, владельцами которых является семья Медведчуков. По сути заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков в Украине.
  3. Санкции наложены против всех пяти самолетов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полетов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).
  4. У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.

Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты.

Что ж, теперь посмотрим, как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука.

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Многие активы семьи оформлены на его родного брата - Сергея Медведчука, который санкций все-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы. Однако СНБО приняло системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине.

Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри.

Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами - посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства.

"Украинский выбор" Путина и Медведчука уже никогда не станет выбором Украины.

Прощай, путинская Россия и все твои мертворожденные политические проекты!

Теперь следующий шаг - это запрет деятельности пророссийских партий и общественных организаций, которые поддерживают российскую пропаганду.

СНБО Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин санкции против России новости Украины
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