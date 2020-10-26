Зеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечину

ЦИК оказался неподготовлен к нагрузкам / УНИАН

То, что произошло с явкой на местных выборах, вполне можно объяснить чисто психологическим эффектом. Такие вещи хорошо известны – после большой вспышки активности и большой веры, когда ожидания не оправдываются, наступает абсолютно прогнозированный и очень жесткий откат. Так происходило всегда, как в Украине, так и в других странах мира.

Так произошло и сейчас - после того, как большая масса людей полтора года назад сначала поверила Владимиру Зеленскому на президентских выборах, а потом, на парламентских, поверила еще и его партии, сейчас настало всеобщее разочарование. Именно поэтому множество людей не пошли на выборы, потому что у них нет веры в то, что еще можно что-то изменить.

Читайте такжеМестные выборы послужат началом проблем для ЗеленскогоЭто – первый и главный фактор низкой явки.

Кроме того, повлиял и коронавирус. Многие его остерегаются и побаиваются, хотя, по наблюдениям, именно люди старшего возраста, которые и должны были его бояться больше других, на самом деле доминировали на участках. Вместо этого не пришла молодежь, множество людей среднего возраста, что существенно повлияет на результаты.

Еще один важный момент – вокруг этих выборов было столько истерики, которая просто перегрела настроения избирателей. Это тоже психологический фактор, который сыграл свою роль.

И это - мощная пощечина Зеленскому, который свято верил в то, что сумеет подтянуть своего удельного избирателя и запустил, откровенно говоря, незаконную и глупую акцию с опросом. Это также дало избирателям некое разочарование, тем более, что к этим ящикам с опросом даже из его "братства" мало кто подходил. Зеленскому так и не удалось привести своих людей, ведь на выборы пришли непосредственно те, кто был мобилизован партиями.

Читайте такжеОпрос Зеленского - полный провалГод назад Зеленский и компания неслучайно разогнали ЦИК и подобрали туда людей, не очень готовых к такой работе. Соответственно, причиной всех проблем на этих выборах стал разительный непрофессионализм. Массово сфальсифировать выборы и не попасть в скандал сейчас очень трудно, но именно из-за этого могли задерживать данные по явке, чтобы по-тихому подкорректировать результаты хотя бы на каких-то отдельных участках.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда